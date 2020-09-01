Во Владивостоке открылся "умный" сквер

В поселке Трудовое появилась новая зона отдыха – первая из пяти территорий Владивостока, благоустроенная по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». Близко к завершению и благоустройство остальных четырех: к сентябрю планируется сдать скверы Игнатьевский (Океанский пр-т, 68-74а), Жариковский (Светланская, 119в), Надибаидзе (Калинина, 230) и территории на Светланской, 147.

Все они стали победителями рейтингового голосования, которое проводилось в 2018-2020 годах.

За два месяца работ территория заброшенного пустыря полностью преобразилась: вместо протоптанных тропинок проложены пешеходные дорожки, взамен испорченной вандалами и временем детской площадки установлена новая, а на смену старым турникам пришла современная площадка для воркаута.

«Этот сквер сделан именно так, как вы хотели, – обратился к жителям глава города Олег ГУМЕНЮК. – Вы принимали участие в обсуждении и создали его таким своими решениями. Благодаря активным людям, которые подсказывают, настаивают на своем видении, и появляются такие прекрасные скверы и игровые площадки».

Территория на Лермонтова – это не просто детская площадка, но и первый «умный» сквер во Владивостоке. Здесь установлена система интеллектуального видеонаблюдения, которая может посчитать количество посетителей, распознать пол, возраст и эмоции человека, а также помочь в поиске людей. Есть тепловизоры, настроенные на распознавание дыма и огня. Все данные с камер будут обрабатываться и передаваться в Единый городской центр мониторинга. Аналогичное оборудование установят и в остальных реконструируемых скверах.

К слову, недавно начались работы в сквере на о.Попова – здесь появится благоустроенная территория со спортивной и детской площадками. Благоустройство начинается и в Матросском сквере. В этом году здесь обустроят ливневую канализацию, установят наружное освещение и систему видеонаблюдения, проложат тротуары и засеют газоны, а в следующем – озеленят, возведут подпорные стены, установят лестницы и малые архитектурные формы.

На фото: В новом сквере в пос. Трудовое есть не только детская и спортивная площадки, но и система интеллектуального видеонаблюдения, и бесплатный Wi-Fi.

Фото Vlc.Ru.

Светлана СМИРНОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.