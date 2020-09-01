Модернизация и автоматизация – курс на перспективу

Модернизация производства ООО «РН – Морской терминал Находка» продолжается в соответствии с планом

День работников нефтяной, газовой и топливной промышленности для работников ООО «РН – Морской терминал Находка» – не только профессиональный праздник. Это еще и повод подвести итоги того, что сделано на предприятии за последнее время. В 2020 году терминал продолжает активно обновляться: проводимая на протяжении нескольких лет модернизация уже позволила оптимизировать ряд производственных процессов, а также упростить оформление документации.

В частности, летом 2020 года завершены пусконаладочные работы на системе взвешивания железнодорожных составов. Она автоматически формирует базу данных о количественных характеристиках поступающих на терминал нефтепродуктов, что ускоряет оформление товарно–сопроводительных документов на груз. Раньше измерения количества и расчет массы нефтепродуктов приходилось выполнять вручную, что требовало времени. Но теперь время на приемо-сдаточные операции и оформление документов сократилось на 15-20 % за счет ввода железнодорожного весоизмерительного комплекса и программного обеспечения к нему.

Новая система позволяет автоматически считывать номера вагонов, а также взвешивать состав до и после слива цистерн, фиксируя фактическое количество и номенклатуру поступивших нефтепродуктов. Важно, что программный комплекс железнодорожных «весов» интегрирован с системой учета нефтепродуктов ООО «РН – Морской терминал Находка». Кроме того, налажен обмен данными с железной дорогой и контрагентами.

На завершающей стадии находится монтаж системы измерения количества и показателей качества нефтепродуктов на причалах порта ООО «РН – Морской терминал Находка». Планируется что после завершения пусконаладочных работ на всех линиях отгрузки данная система также будет интегрирована в единую систему учета нефтепродуктов Находкинского терминала. По предварительным расчетам, автоматизация процесса измерений позволит сократить на 40% время расчета массы нефтепродуктов, отгруженных на танкер.

- Находкинский нефтетерминал является одним из первых в России, внедряющих самые современные системы учета нефтепродуктов – начиная от полностью автоматизированной железнодорожной эстакады и заканчивая отгрузкой в танкер. По такому же стандарту модернизируются и другие предприятия в структуре ПАО «НК «Роснефть», - подчеркнул заместитель начальника отдела по коммерции и логистике ООО «РН – Морской терминал Находка» Роман МАЗИН.

Добавим, что передовая для Дальнего Востока система учета поступающих и отгружаемых нефтепродуктов внедряется в ООО «РН – Морской терминал Находка» с 2017 года. Ранее в рамках выполнения целевой программы по метрологии, автоматизации измерений и контроля качества нефтепродуктов был проведен монтаж системы автоматического учета массы и уровня нефтепродуктов в резервуарах. Она также была интегрирована с общей системой учета нефтепродуктов. Кстати, плановая модернизация резервуарного парка ООО «РН-Морской терминал Находка» в 2020 году также продолжена. Ведь нормы и требования к технологическим процессам постоянно ужесточаются, а следование им – бесспорный приоритет терминала.

Не менее важное направление – реконструкция очистных сооружений Находкинского терминала, которая включает восемь пусковых комплексов. На данный момент реализованы мероприятия первого пускового комплекса, второй и третий комплексы находятся на завершающей стадии. После окончания модернизации, намеченного на 2026 год, очистные сооружения будут обеспечивать максимальную степень очистки сточных вод, соответствующую всем российским и международным экологическим стандартам. Специализированная лаборатория будет осуществлять контроль проб воды на каждом этапе очистки по более 20 показателям. Все эти мероприятия позволят минимизировать воздействие производственной деятельности Находкинского терминала на бухту Новицкого.

- Постоянная модернизация позволяет сделать работу предприятия более эффективной и продуктивной. Значительно сократилось время оформления документации на поступающие нефтепродукты по железной дороге, снизилась нагрузка на персонал, - отметил генеральный директор ООО «РН – Морской терминал Находка» Евгений ДАЦЮК. - Полная автоматизация процессов приема и отгрузки нефтепродуктов позволит терминалу достичь проектной мощности в 7,5 млн тонн/год.

На фото: Постоянная модернизация позволяет сделать работу ООО «РН – Морской терминал Находка» более эффективной и продуктивной.

Фото ООО «РН – Морской терминал Находка».

Артем СТРОГИН. Газета «Золотой Рог», Владивосток.