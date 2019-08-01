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Жители Приморья сотнями пошли в долевое строительство

01 Августа 2019, 15:22 | Приморье

Нововведения подстегнули интерес жителей Приморья к новому жилью в многоквартирных домах

Переход долевого строительства на проектное финансирование с использованием эскроу-счетов только подстегнул интерес жителей Приморья к новому жилью в многоквартирных домах. По данным Управления Росреестра по Приморскому краю в первом полугодии этого года количество зарегистрированных договоров участия в долевом строительстве составило 2 648. В прошлом году за такой же период было зарегистрировано всего 1 953 договора.

При этом отмечено, что рост долевого строительства в меньшей степени, чем прежде, стал зависим от заемных средств – количество регистрационных записей об ипотеке за это же время, по данным госрегистраторов, снизилось с 12 812 до 11 000.

Несколько уменьшилось и количество объектов недвижимости, которые ставились на государственный кадастровый учет – с 35 000 до 30 000.

В целом претендовать на право регистрируемой собственности заявителей стало меньше – с января до конца июня 147 854 заявлений по сравнению с 143 317 за такой же период в 2018 году. При этом количество запросов по сведениям из ЕГРН увеличилось с 440 000  до 491 000. За это же время практически удвоилось количество приморцев, воспользовавшихся электронными сервисами для регистрации своих прав собственности, составив 23 540 заявителей.

Виктор КУДИНОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: жилье  долевое строительство  недвижимость 



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