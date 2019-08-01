Жители Приморья сотнями пошли в долевое строительство

Нововведения подстегнули интерес жителей Приморья к новому жилью в многоквартирных домах

Переход долевого строительства на проектное финансирование с использованием эскроу-счетов только подстегнул интерес жителей Приморья к новому жилью в многоквартирных домах. По данным Управления Росреестра по Приморскому краю в первом полугодии этого года количество зарегистрированных договоров участия в долевом строительстве составило 2 648. В прошлом году за такой же период было зарегистрировано всего 1 953 договора.

При этом отмечено, что рост долевого строительства в меньшей степени, чем прежде, стал зависим от заемных средств – количество регистрационных записей об ипотеке за это же время, по данным госрегистраторов, снизилось с 12 812 до 11 000.

Несколько уменьшилось и количество объектов недвижимости, которые ставились на государственный кадастровый учет – с 35 000 до 30 000.

В целом претендовать на право регистрируемой собственности заявителей стало меньше – с января до конца июня 147 854 заявлений по сравнению с 143 317 за такой же период в 2018 году. При этом количество запросов по сведениям из ЕГРН увеличилось с 440 000 до 491 000. За это же время практически удвоилось количество приморцев, воспользовавшихся электронными сервисами для регистрации своих прав собственности, составив 23 540 заявителей.