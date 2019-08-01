Во Владивостоке жители пострадавшего от пожара дома очень удивлены

Гуменюк также поручил подрядчикам в ходе ремонта электрики помочь жителям с розетками



Глава Владивостока Олег Гуменюк оценил темпы ремонтных работ, которые проходят в пострадавшем от пожара доме № 74 на улице Крыгина, а также пообщался с местными жителями. На крыше уже завершен монтаж стропильной системы и смонтирована пароизоляционная пленка, которая защитит кровлю от влаги и повысит долговечность и безопасность конструкции. На следующей неделе подрядчики приступят к ремонту электрики, а затем и теплосистемы.



«Крышу сделали очень хорошо, - поблагодарила рабочих и главу города жительница дома Нина Гавриловна. - И главное, что всего за месяц провели всю основную работу. Не ожидали, что это будет так быстро».



Олег Гуменюк поручил подрядчикам в ходе ремонта электрики помочь жителям с бытовой техникой и розетками в квартирах.



«По-человечески отнеситесь к просьбам жителей. Бабушке помогите, если где-то проводка отошла или розетка выпала. Наша с вами общая задача сделать так, чтобы люди довольны были после ремонта», - подчеркнул глава Владивостока.



Также в ходе визита Олег Гуменюк спустился в подвал дома, который до сих пор не просушен после работы пожарных. Неудовлетворительное состояние подвала вызвало массу критики от главы города в адрес «Управляющей компании Фрунзенского района».



«У вас месяц был, чтобы убрать грязь и всё здесь высушить, - обратился он к ее руководителям, - а в итоге мы идем по колено в воде! Если вы не справляетесь со своими обязанностями, попросим жителей провести собрание и выбрать нашу муниципальную УК. Передадим дом МУПВ «Центральному» и будем отвечать за него сами. После такого ремонта, который мы за счет городских денег проводим, дом отличный будет. Не надо мне рассказывать, что он не приносит вам денег».



Напомним, отремонтировать двухскатную крышу после пожара за бюджетные деньги и в кратчайшие сроки распорядился глава Владивостока Олег Гуменюк. Пожар в одной из квартир пятиэтажного дома № 74 на улице Крыгина произошел 19 июня. Никто из людей не пострадал, однако кровля в доме сгорела практически полностью, частично пострадала система электроснабжения и отопления. Мэр прибыл на место пожара одновременно с пожарными, здесь же, на месте, были приняты оперативные решения помочь людям и начать ремонт уже в ближайшие дни.

Евгений Кулешов (фото)