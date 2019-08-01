Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Во Владивостоке жители пострадавшего от пожара дома очень удивлены
Гуменюк также поручил подрядчикам в ходе ремонта электрики помочь жителям с розетками
Глава Владивостока Олег Гуменюк оценил темпы ремонтных работ, которые проходят в пострадавшем от пожара доме № 74 на улице Крыгина, а также пообщался с местными жителями. На крыше уже завершен монтаж стропильной системы и смонтирована пароизоляционная пленка, которая защитит кровлю от влаги и повысит долговечность и безопасность конструкции. На следующей неделе подрядчики приступят к ремонту электрики, а затем и теплосистемы.
«Крышу сделали очень хорошо, - поблагодарила рабочих и главу города жительница дома Нина Гавриловна. - И главное, что всего за месяц провели всю основную работу. Не ожидали, что это будет так быстро».
Олег Гуменюк поручил подрядчикам в ходе ремонта электрики помочь жителям с бытовой техникой и розетками в квартирах.
«По-человечески отнеситесь к просьбам жителей. Бабушке помогите, если где-то проводка отошла или розетка выпала. Наша с вами общая задача сделать так, чтобы люди довольны были после ремонта», - подчеркнул глава Владивостока.
Также в ходе визита Олег Гуменюк спустился в подвал дома, который до сих пор не просушен после работы пожарных. Неудовлетворительное состояние подвала вызвало массу критики от главы города в адрес «Управляющей компании Фрунзенского района».
«У вас месяц был, чтобы убрать грязь и всё здесь высушить, - обратился он к ее руководителям, - а в итоге мы идем по колено в воде! Если вы не справляетесь со своими обязанностями, попросим жителей провести собрание и выбрать нашу муниципальную УК. Передадим дом МУПВ «Центральному» и будем отвечать за него сами. После такого ремонта, который мы за счет городских денег проводим, дом отличный будет. Не надо мне рассказывать, что он не приносит вам денег».
Напомним, отремонтировать двухскатную крышу после пожара за бюджетные деньги и в кратчайшие сроки распорядился глава Владивостока Олег Гуменюк. Пожар в одной из квартир пятиэтажного дома № 74 на улице Крыгина произошел 19 июня. Никто из людей не пострадал, однако кровля в доме сгорела практически полностью, частично пострадала система электроснабжения и отопления. Мэр прибыл на место пожара одновременно с пожарными, здесь же, на месте, были приняты оперативные решения помочь людям и начать ремонт уже в ближайшие дни.
Евгений Кулешов (фото)
Новости тематики
- Во Владивостоке жители пострадавшего от пожара дома очень удивлены
- Реновация наступает на Владивосток
- Во Владивостоке земля с постройками у памятника Ленину выставлена на продажу за 270 млн
- 78 свободных нежилых помещений во Владивостоке ищут своих арендаторов
- Во Владивостоке стало бессмысленно покупать квартиры для сдачи их в наём
- Владивосток показал новый рекорд на рынке жилья
- В столице Приморья будут спасать столетний дом
- Особняк вернули с того света
- Рост цен во Владивостоке на новое жилье опередил среднероссийский показатель на 11,6%
- Чиновники края готовят "захват" зданий ДВФУ
Новости раздела
- Во Владивостоке жители пострадавшего от пожара дома очень удивлены
- Перевозчики Владивостока назвали свою цену
- Японский авиаперевозчик впервые будет выполнять полеты во Владивосток
- Остров особого внимания
- Кожемяко просит вторую взлетно-посадочную полосу
- Приморье останется без яблок, слив, персиков, нектаринов и груш из Китая
- Зерно зависло в амбарах
- Миллион рублей за свободу
- Из Приморья вывезено около 700 тысяч тонн продукции местного производства на $880 млн
- С 31 июля вступает в силу закон об ипотечных каникулах
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Крупный бизнес рассчитывает на мост с Эгершельда на остров Русский
- На городском кладбище Уссурийска творится нечто
- В Приморском крае назвали лучших производителей колбасы и сыра
- В Приморье в августе начнут ремонт трассы Артем–Находка
- Китайская металлургия оптимально впишется в Хасанский район
- Суд отпустил известного приморского депутата из СИЗО
- Платить за отопление придется в зависимости от этажа
- Китайцы открыли в Приморье производство фанеры
- Больше половины жителей Приморского края мечтают уехать в другие регионы
- Во Владивостоке подешевела земля под стройку