Перевозчики Владивостока назвали свою цену

Стоимость проезда в автобусе сегодня должна составлять от 30 до 50 рублей

Заместитель главы администрации Владивостока Владимир Черепков стал гостем «Радио России». Во время прямого эфира его участники обсудили, как в краевом центре работает городской общественный транспорт сегодня и что ожидает его в будущем, сообщили газете "Золотой Рог" в администрации Владивостока.

По расчетам, которые представили в администрацию города перевозчики, стоимость проезда в автобусе сегодня должна составлять от 30 до 50 рублей. Каждое из автопредприятий представило экономическое обоснование своих затрат. Почему такой разброс цен? У всех разные маршруты, условия работы и транспорт. Могу точно сказать, что администрация города планирует сохранить стоимость проезда в автобусах Владивостока в пределах 30 рублей. Более того, итоги исследования пассажиропотока подтвердили стоимость перевозки на сегодняшний день на уровне 27-28 рублей. К таким результатам пришли независимые экономисты. Важный момент: с учетом возможности изменения тарифа не чаще одного раза в год при утверждении тарифа мы должны выдержать этот временной интервал.