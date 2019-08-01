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Кожемяко просит вторую взлетно-посадочную полосу
С такой просьбой губернатор Приморья обратился к Трутневу
Заместитель Председателя Правительства РФ Юрий Трутнев и Губернатор Приморского края Олег Кожемяко обсудили вопрос реконструкции второй взлетно-посадочной полосы на аэродроме Кневичи во Владивостоке, которая с 2012 года находится в законсервированном состоянии. Уже в 2020 году планируется начать проектирование соответствующих работ.
В настоящее время аэродром Кневичи располагает двумя искусственными взлетно-посадочными полосами, одна из которых действующая, а вторая, построенная 33 года назад, была выведена из эксплуатации в 2012 году по техническому состоянию.
Обращаясь к вице-премьеру, Олег Кожемяко подчеркнул, что авиагавань Владивостока занимает лидирующие позиции среди аэропортов Дальнего Востока и Восточной Сибири по пассажиропотоку на международных воздушных линиях. Это результаты использования режима «открытого неба», упрощения визового режима, присвоения Владивостоку статуса дальневосточной столицы.
«В 2018 году в аэропорт обслужено 2,6 миллиона пассажиров, что на 21% выше показателя 2017 года. Рост пассажиропотока из Кореи в 2018 году увеличился на 75% по сравнению с 2017 годом, из Японии – на 88%, из Китая – на 29%, из других стран Юго-Восточной Азии – на 21%», – отмечают в департаменте транспорта и дорожного хозяйства Приморского края.
Более того, по прогнозам экспертов, в 2030 году общий пассажиропоток может вырасти в 1,8 раза – до 4,7 миллиона пассажиров, доля международного пассажиропотока – увеличиться с 44% до 56%.
Губернатора отметил, что в связи с этим возникла необходимость к действующей взлетно-посадочной полосе ввести в эксплуатацию вторую.
«С 2018 года Администрация Приморья обращалась в Минтранс с предложением включить объекты международного аэропорта Владивосток в госпрограмму “Развитие транспортной системы России”. В этом году необходимо представить все расчеты, чтобы в 2020 приступить к проектированию», – прокомментировал Олег Кожемяко по итогам встречи с зампредседателя Правительства РФ, добавив, что в профильном министерстве сегодня также рассматривается вопрос создания на базе аэропорта Владивостока транзитного авиахаба.
Фото – Игорь Новиков (Администрация Приморского края)
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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