www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.38 р. 100 JPY: 58.37 р.
EUR: 70.6 р. 10 CNY: 92.06 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Экономика
Распечатать

Кожемяко просит вторую взлетно-посадочную полосу

01 Августа 2019, 00:28 | Приморье

С такой просьбой губернатор Приморья обратился к Трутневу

Заместитель Председателя Правительства РФ Юрий Трутнев и Губернатор Приморского края Олег Кожемяко обсудили вопрос реконструкции второй взлетно-посадочной полосы на аэродроме Кневичи во Владивостоке, которая с 2012 года находится в законсервированном состоянии. Уже в 2020 году планируется начать проектирование соответствующих работ.

В настоящее время аэродром Кневичи располагает двумя искусственными взлетно-посадочными полосами, одна из которых действующая, а вторая, построенная 33 года назад, была выведена из эксплуатации в 2012 году по техническому состоянию.

Обращаясь к вице-премьеру, Олег Кожемяко подчеркнул, что авиагавань Владивостока занимает лидирующие позиции среди аэропортов Дальнего Востока и Восточной Сибири по пассажиропотоку на международных воздушных линиях. Это результаты использования режима «открытого неба», упрощения визового режима, присвоения Владивостоку статуса дальневосточной столицы.

«В 2018 году в аэропорт обслужено 2,6 миллиона пассажиров, что на 21% выше показателя 2017 года. Рост пассажиропотока из Кореи в 2018 году увеличился на 75% по сравнению с 2017 годом, из Японии – на 88%, из Китая – на 29%, из других стран Юго-Восточной Азии – на 21%», – отмечают в департаменте транспорта и дорожного хозяйства Приморского края.

Более того, по прогнозам экспертов, в 2030 году общий пассажиропоток может вырасти в 1,8 раза – до 4,7 миллиона пассажиров, доля международного пассажиропотока – увеличиться с 44% до 56%.

Губернатора отметил, что в связи с этим возникла необходимость к действующей взлетно-посадочной полосе ввести в эксплуатацию вторую.

«С 2018 года Администрация Приморья обращалась в Минтранс с предложением включить объекты международного аэропорта Владивосток в госпрограмму “Развитие транспортной системы России”. В этом году необходимо представить все расчеты, чтобы в 2020 приступить к проектированию», – прокомментировал Олег Кожемяко по итогам встречи с зампредседателя Правительства РФ, добавив, что в профильном министерстве сегодня также рассматривается вопрос создания на базе аэропорта Владивостока транзитного авиахаба.

Фото – Игорь Новиков (Администрация Приморского края)

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

 

Автор:
Теги: кожемяко  Трутнев 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: [email protected]

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: [email protected]