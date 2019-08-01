Японский авиаперевозчик впервые будет выполнять полеты во Владивосток

Один из основных японских авиаперевозчиков All Nippon Airways (ANA) планирует начать выполнять регулярные рейсы из Токио во Владивосток с марта 2020 года. В настоящее время регулярные рейсы на этом направлении совершают только российские авиакомпании «Аврора» (входит в группу «Аэрофлот») и S7.

Японский авиаперевозчик планирует осуществлять несколько рейсов в неделю из аэропорта Нарита в 80 км от японской столицы (туда же летают и российские авиакомпании). Для перевозок будут задействованы самолеты вместимостью не более 200 пассажиров.

Основной причиной для запуска нового маршрута стал рост туристического потока между Россией и Японией. По данным АО «Международный аэропорт Владивосток» (МАВ), в I полугодии 2019 года на японском направлении отмечен рост объемов перевозок на 68% к аналогичному периоду прошлого года, благодаря увеличению количества рейсов в Токио, Саппоро и Осаку.

Досье "Золотого Рога": Аэропорт Владивостока может принимать любые типы воздушных судов. Пассажирский терминал рассчитан на 3,5 млн пассажиров в год. Маршрутная сеть насчитывает более 45 направлений, полеты по которым совершают 20 российских и зарубежных авиакомпаний. В 2018 году услугами аэропорта воспользовалось 2,634 млн пассажиров, что на 21% превысило показатель 2017 года.

В настоящее время основной рост пассажиропотока на международных направлениях обеспечивают рейсы из Владивостока в Республику Корея - 127 тыс. пассажиров по итогам I полугодия 2019 года (+27% к январю-июню 2018 года).

Власти Приморья рассчитывают, что в ближайшее время резко вырастет количество авиарейсов из Китая. В настоящее время Владивосток связан авиасообщением с 9 городами Поднебесной.

«С конца июня текущего года в расписании аэропорта Владивостока появляются новые направления - Нанкин, Нинбо, Сиань, Ухань, Ханчжоу, Бэйдайхэ. Увеличится число рейсов на Шанхай и Харбин. Рейсы будут выполнять Qingdao Airlines, China Southern Airlines, Juneyao Airlines, Nine Air, Beijing Capital Airlines, China Express. К уже имеющимся рейсам дополнительно добавится еще 21 рейс», - заявил глава департамента туризма администрации Приморья Константин ШЕСТАКОВ на презентации туристского потенциала региона на VI Экспо в Харбине.

В конце июня прямые рейсы из Шанхая во Владивосток и обратно начал выполнять китайский лоукостер Juneyao Airlines. «Мы ведем активную работу по расширению маршрутной сети, и китайское направление является одним из наиболее перспективных, - сказал директор по авиационной коммерции АО «МАВ» Александра БОБРОВ на открытии нового рейса. - На сегодняшний день прямые регулярные рейсы из Владивостока в Шанхай выполняет российская S7 Airlines. Приход нового перевозчика даст возможность увеличить спрос на поездки в наш край со стороны туристов».

Juneyao Airlines - бюджетная китайская авиакомпания, выполняет рейсы из двух аэропортов Шанхая - Пудонг (Pudong) и Хунцяо (Hongqiao). Воздушный флот насчитывает более 55 самолетов Airbus. До настоящего времени на территории РФ Juneyao Airlines выполняла рейсы из Шанхая в Иркутск.

В начале июля регулярные рейсы из Владивостока в Сиань начал выполнять китайский бюджетный авиаперевозчик Beijing Capital Airlines. Полеты выполняются по вторникам, четвергам и субботам.

Beijing Capital Airlines (дочернее предприятие авиакомпании Hainan Airlines) базируется в пекинском аэропорту Шоуду.