Аэропорт Владивостока принял Дерипаску

Контроль над воздушной гаванью Приморья перешел к аэропорту Сочи

Аэропорт Владивосток, на базе которого с помощью сингапурского аэропортового оператора Changi Airports International планировалось создать полноценный международный грузопассажирский хаб, вынужден перекраивать свои планы после выхода иностранных инвесторов из проекта.

По данным газеты «Золотой Рог», в конце января находящееся под управлением холдинга «Базэл Аэро» АО «Международный аэропорт Сочи» стало контролирующим акционером АО «Международный аэропорт Владивосток» (МАВ, оператор аэропорта Владивосток) и АО «Терминал Владивосток». По данным сочинского аэропорта, стоимость сделок составила 9,72 млрд рублей. При этом доля в АО «МАВ» выросла до 61,76%.

Досье "Золотого Рога": ООО «Базэл Аэро» основано в ноябре 2007 года, входит в многопрофильный холдинг «Базовый Элемент». Является управляющей компанией аэропортов в городах Краснодар, Сочи и Анапа. Также «Базэл Аэро» владеет 70% долей ООО «Аэротерминал» (Краснодар) и 49% ООО «Нюанс Базэл» (Сочи).

Напомним, что консорциум инвесторов в составе группы «Базовый элемент» Олега ДЕРИПАСКИ, Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и сингапурского аэропортового оператора Changi Airports International в феврале 2017 года закрыл сделку по приобретению 52,16% акций АО «Международный аэропорт Владивосток» и 100% акций ЗАО «Терминал Владивосток», владеющего и управляющего зданием терминала аэропорта Владивостока. Продавцом выступило АО «Международный аэропорт Шереметьево» (МАШ).

Проданные акции были распределены равными долями (по 17,3854%) между сингапурскими компаниями Levanterra Pte.Ltd (100% принадлежит ООО «РФПИ управление инвестициями-8») и Goldenhorn Gate Pte.Ltd (100% принадлежит Changi Airports International Pte.Ltd), а также кипрской компанией Vilamar Ventures Limited (по акционерному соглашению с АО «МАШ»), структурой «БазЭла». Другими крупными акционерами АО «Международный аэропорт Владивосток» остались ООО «Аэро-Груз» (18,37% акций), АО «Кварц-Инвест» (16,84%) и Ольга ТРУШКИНА (8,63%).

На 31 декабря 2019 года среди контролирующих акционеров АО «МАВ» вместо Vilamar Ventures Limited уже значилось АО «Международный аэропорт Сочи». А 23 января 2020 года доля последнего возросла до контрольной. Вопрос в том, кто продал свои акции – российские или сингапурские инвесторы?

Отметим, что прошлый год для АО «Международный аэропорт Владивосток» выдался достаточно удачным – компания получила чистую прибыль по РСБУ в размере 388,7 млн рублей, что в 2,5 раза больше, чем в 2018 году. Услугами аэропорта в 2019 году воспользовалось 3,08 млн пассажиров, что на 17% превысило показатель 2018 года.

Увы, но в этом году, по не зависящим от аэропорта обстоятельствам, компания явно уйдет в минус. Мало того, что из-за пандемии полностью иссяк поток азиатских туристов, так еще и отменен Восточный экономический форум, в дни проведения которого аэропорт традиционно загружен под завязку.

- Отмена такого крупного делового мероприятия, конечно, негативно скажется на прибыли авиапредприятия, но, в настоящий момент, сложно оценить сумму недополученной прибыли, так же как и рано говорить о конкретных предложениях по компенсации финансовыхпотерь из-за отмены ВЭФ, - сообщили газете «Золотой Рог» в пресс-службе АО «МАВ». - Хочется отметить, что несмотря на всю сложность сложившейся ситуации на авиарынке и существенное ограничение пассажирских перевозок из-за распространения новой коронавирусной инфекции Международный аэропорт Владивосток продолжает бесперебойную деятельность и сохраняет персонал предприятия. Руководство воздушной гавани предпринимает целый ряд системных мер, чтобы пройти испытания, связанные с ограничением авиасообщения из COVID-19 - сокращены непроизводственные расходы, перераспределены ресурсы, многие сотрудники переведены на сокращенные графики работ. В настоящий момент воздушная гавань готовится к обслуживанию рейсов по мере их возобновления и постоянно проводит комплекс мероприятий по профилактике распространения коронавирусной инфекции, включая обеспечение термометрии, дезинфекции, дистанцирования и др.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.