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Все больше предпринимателей вступают в реестр социальных

01 Июля 2020, 11:43 | Приморье

Вторая волна вступления в реестр социальных предприятий завершилась в Приморье. Комиссия одобрила 51 заявку от предпринимателей для получения ими нового статуса. Напомним, что официальный статус «социальное предприятие» позволит бизнесу получать налоговые льготы и иные меры поддержки.

Критерии, по которым бизнес может получить статус социального - это компании и предприниматели, которые больше года работают в сфере поддержки материнства и детства, образования, отдыха и оздоровления детей и социальной адаптации.

В следующем году заявки на вступление реестр можно подать с 1 января по 1 мая. Отметим, что в Приморье для соцбизнеса уже действуют налоговые каникулы – 0% на первые два года для работающих по патенту и 0% для указанных в законе видов деятельности, выбравших УСН. Также действует пониженная ставка УСН (3% и 7%) на три года.

Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.


 

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Теги: социальный бизнес  малый бизнес 



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