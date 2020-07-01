"ВУТ" укрепляет позиции по всем направлениям

ООО «Восточно-Уральский Терминал» выполняет свои обязательства и планы на сто процентов

Минувшее полугодие стало знаменательным для коллектива стивидорной компании ООО «Восточно-Уральский Терминал», прежде всего, тем, что здесь на все сто процентов справились с выполнением условий пятистороннего Соглашения по борьбе с угольной пылью и улучшению экологической ситуации в Находке.

В этот период предприятие в обычном режиме решало свои производственные задачи, перевалив на экспорт почти 2,5 миллиона тонн твёрдого топлива, обработав около 70 морских судов. Эти темпы оно постаралось сохранить и в июне, плавно перейдя во второе полугодие. В настоящее время среднесуточная норма выгрузки на Терминале составляет 200 железнодорожных вагонов. Если сравнивать с прошлогодними показателями, то отмечается незначительное снижение объёмов. Однако на это есть объективные причины.









Экология - в числе приоритетов

Как и прежде, вопросам экологии и совершенствованию технологического процесса здесь уделяется пристальное внимание. Поступающий по железной дороге уголь выгружается из вагонов на передаточную зону открытой грузовой площадки. Отсюда по закрытым транспортным галереям он перемещается либо на хранение в крытые склады, вместимостью 160 тысяч тонн, либо с помощью судопогрузочных машин, оснащённых локальной системой орошения, также через закрытые галереи и специальный рукав сразу загружается в трюм судна. Это современный метод перевалки и погрузки твёрдого топлива на морские суда, который в несколько раз уменьшает попадание угольной пыли в окружающую среду.

Наравне с этим, на Терминале в летний период в круглосуточном режиме работает несколько водяных пушек. В здании вагоноразгрузочной галереи и на площадке временного хранения угля установлена и успешно функционирует система орошения. Одновременно продолжается борьба с угольной пылью на конвейерных лентах и в центральной пересыпной станции. Штабели открытой площадки временного хранения угля после работы на них тщательно укрываются пологами.

Циклично курсирует по территории Терминала поливомоечная спецмашина, которая с целью пылеподавления поливает пресной водой морские причалы и подъездные пути, даже если в это время здесь не выполняются погрузочно-разгрузочные работы. Регулярно проводится производственный экоаналитический контроль за негативным воздействием источников загрязнения, другими словами - отбор проб ливневых сточных вод и морской воды в акватории предприятия.

Чтобы угольная пыль при погрузке твёрдого топлива на суда не попадала в море, стрелы судопогрузочных машин оборудованы дополнительными пологами. Эти защитные средства также натягиваются между бортом судна и причалом.

Одно из значимых достижений стивидорной компании в совершенствовании системы экологии - мобильные перегружатели марки Sennebogen, оснащённые уникальными грейферами с встроенной системой пылеподавления. Это грейферы нового поколения, разработаны и изготовлены они французской фирмой Arden по индивидуальному заказу ООО «Восточно-Уральский Терминал». Сегодня уже пять модернизированных перегружателей эффективно используются на погрузочно-разгрузочных операциях компании, благодаря чему очевиден колоссальный экологический эффект. Такой разработкой в настоящее время не может похвастать никто из одиннадцати стивидоров Находки. И это только основные экологические мероприятия, которые выполняются ООО «ВУТ».

Над зоной выгрузки вырастет ангар

- В настоящее время весь технологический процесс на производственной площадке ведётся в соответствии с требованиями природоохранного законодательства России. Одновременно мы приступили к выполнению следующего этапа по реализации экологических мероприятий - изыскательским и проектным работам под строительство тентового ангара над выгрузочной зоной. Общая стоимость проекта - порядка 100 миллионов рублей. Хотелось подчеркнуть, его реализация направлена, прежде всего, на улучшение экологической обстановки Терминала, а не увеличение пропускной способности, - подчеркнул генеральный директор ООО «Восточно-Уральский Терминал» Сергей ВОСТРИКОВ.

Строительство тентового ангара, - можно сказать, последняя стадия в технологической цепочке перехода Терминала на закрытый способ перевалки. Сегодня уже 85 процентов угля на предприятии находится в крытых складах. С завершением строительства и вводом нового объекта в эксплуатацию эта цифра станет значительно выше.

Недавно на Терминале была проведена плановая ревизия сооружений, препятствующих засорению и заиливанию морской акватории. По оценке специалистов контролирующих органов, она завершилась успешно, технические сооружения свои технологические функции выполняют на все сто процентов. В соответствии с генеральным планом по мере поступления средств компания и дальше намерена продолжать модернизацию производства и усовершенствование экологической системы.

Заглядывая наперёд, стивидоры стараются придерживаться хорошего принципа: сани готовь летом. На дворе только начало июля, а здесь уже активно стали готовиться к предстоящему осенне-зимнему периоду, заранее закупая в необходимом количестве специальные обеспыливающие и незамерзающие жидкости для бесперебойной работы технологического оборудования и спецмашин.

Вирусу - прочный заслон

- Какие меры предпринимаются администрацией Терминала по защите коллектива от наступления коронавирусной инфекции? - интересуюсь у генерального директора.

- К сожалению, пандемия не обошла стороной и наше предприятие. Поэтому здесь предпринимается ряд мер, чтобы защитить здоровье сотрудников и сохранить их жизнь. Так, три раза в день контролируется температура их тела с помощью бесконтактного термометра. В обязательном порядке соблюдается перчаточно-масочный режим, регулярно проводится дезинфекция помещений. Дважды заказывали в одном из находкинских медицинских учреждений проведение санобработки предприятия специальными средствами, включая кабинеты сотрудников, складские помещения и мастерские, - отметил Сергей Востриков.

Несмотря на затянувшийся режим повышенной готовности, компания, как и прежде, продолжает успешно решать производственные и экологические задачи. Благодаря технической оснащённости и комплектации персоналом, а также годами отработанной технологии вполне готова по итогам уже нынешнего года выйти на отметку перевалки не в плановые пять, а в десять миллионов тонн угля. Если, конечно, ей будет поставлена такая задача.

- Через два дня в нашей стране отмечается замечательный праздник - День работников морского и речного флота. Искренне поздравляю свой коллектив и всех работников морской отрасли Находки с профессиональным праздником! Желаю в это непростое время, прежде всего, крепкого здоровья, счастья, благополучия уверенности в завтрашнем дне вам и вашим близким. Пусть вирус, наконец-то, отступит от нас, а корона - останется. И нашему городу, и стране в целом сегодня так необходимы подъём экономики после снижения её активности и вхождение в нормальный ритм жизни. С праздником, дорогие друзья! С Днём моряка! - пожелал Сергей Михайлович.

На фото: Несмотря на затянувшиеся условия карантина, компания, как и прежде, продолжает успешно решать производственные и экологические задачи.

Фото автора

Владимир ПАНТЮХОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.