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Девиз "Эльжибора": высокое качество и короткие сроки
Находкинское судоремонтное предприятие ООО «Эльжибор» на протяжении двух десятков лет успешно выполняет ремонт судовых котлов и утиль-котлов, теплообменной аппаратуры, трубопроводные работы. По своей специализации подобных производств, сертифицированных Российским морским регистром судоходства, в настоящее время нет нигде на российском Дальнем Востоке. Если, конечно, не считать небольших лицензированных бригад на Камчатке и Сахалине, объём и спектр деятельности которых сравнительно мал по сравнению с «Эльжибором».
Компания из года в год обслуживает торговый, танкерный, рыбопромышленный и военный флот. Бывает, она отправляет на помощь своих специалистов в Китай или Республику Корея, где в заграничных судоремзаводах ремонтируют свой флот отечественные судовладельцы.
За многие годы тактика судоремонта в «Эльжиборе» отработана практически до автоматизма. Заходя на судно, котельщики демонтируют трубные пакеты котла, то есть его начинку, изготавливают новые и устанавливают их на место. Таким образом, за пять месяцев текущего года они восстановили восемь судовых котлов, пять утиль-котлов и много теплообменных аппаратов. Для небольшого коллектива это достаточно большой объём работы.
- При выполнении ремонтных работ в основном применяем материалы отечественного производства, что существенно снижает себестоимость ремонта и улучшает его качество. Их поставки осуществляются по долгосрочным контрактам напрямую от проверенных годами заводов-изготовителей. Так, на днях получили большую партию труб высокого качества от нашего давнего партнёра с Урала. Как раз из них будем делать трубные пакеты для судовых котлов. Главное, чем стараемся заинтересовать заказчика, - короткими сроками ремонта и высоким качеством. Это наш девиз, которому не изменяем вот уже два десятка лет, - рассказал директор ООО «Эльжибор» Иван БЛИЗНЮК.
В настоящее время в арсенале компании есть вся техническая документация, необходимые чертежи и инструкции для выполнения любых видов работ по специфике. Предприятие, как и в прежние годы, тесно сотрудничает с контролирующей организацией — Российским морским регистром судоходства РФ. Несмотря на ситуацию с коронавирусом, коллектив продолжает работать стабильно, постоянно наращивая объёмы производства. Без задержек два раза в месяц выплачивается зарплата. При всех зигзагах рынка судоремзаводу удалось сохранить костяк квалифицированных специалистов. И в то же время здесь с удовольствием приняли бы на работу слесарей по ремонту судовых котлов. Из-за их нехватки порой приходится отказываться от некоторых выгодных заказов.
- В преддверии Дня работников морского и речного флота искренне поздравляю наш коллектив и всех работников морской отрасли Находки с профессиональным праздником! Желаю крепкого здоровья, благополучия, успехов и уверенности в завтрашнем дне, - пожелал коллегам Иван Близнюк.
На фото: Трубы для ремонта судовых котлов, недавно пришедшие в адрес «Эльжибора» с уральского завода-изготовителя.
Фото автора
Владимир ПАНТЮХОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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