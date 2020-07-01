Поддержать население и бизнес

Очередная сессия парламента Приморья прошла без корректировки бюджета региона на текущий год, однако депутаты оценили исполнение бюджета-2019 и высказали ряд рекомендаций по повышению эффективности использования средств краевой казны.

Кроме того, законодатели продолжили работу по снижению налоговой нагрузки на пострадавшие от пандемии COVID-19 отрасли экономики и заслушали отчет краевого бизнес-омбудсмена Марины ШЕМИЛИНОЙ.

Бюджет Приморья остался социальным

Прошло июньское заседание краевого парламента в ставшем уже привычным режиме видеоконференцсвязи под председательством вице-спикера ЗС Приморья Сергея КУЗЬМЕНКО. Первым вопросом парламентарии рассмотрели проект закона «Об исполнении краевого бюджета за 2019 год», внесенный губернатором Приморского края.

Как уточнила председатель правительства Приморья Вера ЩЕРБИНА, общий объем доходов бюджета по итогам 2019 года составил 134 млрд рублей, расходов – 132,4 млрд рублей. Отмечен рост как по налоговым, так и по неналоговым доходам краевой казны. Приоритетами бюджетной политики в 2019 году были обеспечение долгосрочной сбалансированности доходов и расходов бюджетной системы края; выполнение социальных обязательств, принятых государственной властью; обеспечение открытости и прозрачности бюджета и бюджетного процесса; соблюдение безопасного уровня дефицита и государственного долга; ограничение роста расходов краевого бюджета, не обеспеченных стабильными доходными источниками. Принятие новых расходных обязательств в обязательном порядке основывалось на оценке прогнозируемых доходов краевого бюджета.

Исполнение бюджета по расходам составило 91% - главным образом, из-за неготовности проектно-сметной документации по ряду объектов. Поэтому в 2020 году губернатором Олегом КОЖЕМЯКО была поставлена задача краевым органам власти: все конкурсные процедуры провести в срок до 1 апреля, что и было сделано.

Среди безусловно положительных моментов было отмечено, что в структуре расходов бюджета Приморья в 2019 году 57% составили затраты на социально-культурную сферу, а все социальные обязательства региона были полностью выполнены. В ходе обсуждения депутаты Законодательного Собрания задали уточняющие вопросы по отдельным направлениям, а председатель Контрольно-счетной палаты Приморского края Юрий ВЫСОЦКИЙ озвучил заключение аудиторов об исполнении бюджета Приморья в 2019 году.

- По итогам рассмотрения отчета комитетом подготовлен проект постановления, в котором правительству Приморского края предлагается усилить контроль за исполнением бюджетных ассигнований главными распорядителями бюджетных средств, разработкой проектно-сметной документации, - озвучил рекомендации со стороны депутатского корпуса председатель комитета ЗС ПК по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Галуст АХОЯН. Добавим, что в ходе рассмотрения отчета об исполнении бюджета Приморья в прошлом году депутаты отметили проделанную работу по перераспределению ресурсов на решение наиболее приоритетных задач, в первую очередь – «майских указов» президента России Владимира ПУТИНА.

Проект закона об исполнении бюджета-2019 был одобрен депутатами сразу в трех чтениях. Кроме того, на заседании 26 июня парламентарии оценили исполнение бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Приморского края за 2019 год и внесли коррективы в бюджет ТФОМС на 2020 год. После корректировки доходы Фонда в текущем году составят 33,54 млрд рублей, а расходы – 33,94 млрд рублей.

- У нас пошел приток молодых специалистов в сферу здравоохранения. Возможно, не такой быстрый, но он есть. Сегодня важно уделить внимание подготовке среднего и младшего медицинского персонала, - прокомментировал отчет Контрольно-счетной палаты Приморья об исполнении бюджета ТФОМС депутат Игорь ЧЕМЕРИС. В свою очередь, зампредседателя бюджетного комитета Законодательного Собрания Геннадий ЛАЗАРЕВ акцентировал внимание руководства Фонда на необходимости полного освоения средств ТФОМС, запланированных на оплату труда врачей и среднего медперсонала, дополнительное образование и повышение квалификации медработников, приобретение медицинского оборудования.

«Антивирусные» льготы вновь расширены

Законодатели Приморья совместно с исполнительной властью края продолжают принимать меры, призванные смягчить негативные последствия от пандемии COVID-19 для экономики региона. На июньской сессии ЗС ПК в трех чтениях были одобрены поправки в краевой закон «Об установлении пониженных налоговых ставок при применении упрощенной системы налогообложения», которые расширили перечень предприятий, в 2020 году облагаемых налогом в 1% вместо 5%. В частности, теперь платить налог по льготной ставке смогут магазины одежды и обуви, автовокзалы и автостанции, стоматологические клиники, музеи и зоопарки, а также ряд других организаций. По расчетам правительства Приморского края, новой мерой поддержки смогут воспользоваться более 6 тысяч предпринимателей региона.

- Экономической блок правительства продолжает мониторинг ситуации на предприятиях, в том числе в сфере малого и среднего бизнеса. Выявляем те направления, которые необходимо дополнительно поддержать, - объяснил необходимость внесения поправок заместитель председателя правительства Приморья Константин ШЕСТАКОВ.

Председатель комитета ЗС ПК по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Галуст Ахоян озвучил рекомендацию коллег по комитету – принять законопроект сразу в трех чтениях, что и было сделано. Отметим, что нынешняя корректировка закона о пониженных налоговых ставках при применении упрощенной системы налогообложения стала уже пятой с начала 2020 года.

Вопросам взаимодействия власти и бизнеса во многом был посвящен доклад о деятельности Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Приморском крае в 2019 году, который депутаты ЗС ПК заслушали на очередном заседании. Большинством голосов доклад Марины Шемилиной был принят к сведению.

На фото: Поправки в краевые законы позволяют найти баланс между социальной политикой и налоговыми льготами.

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Артем СТРОГИН. Газета «Золотой Рог», Владивосток.



