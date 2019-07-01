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В Приморье еще пять котельных подключены к газоснабжению
Завершена газификация первых пяти котельных Уссурийска, и продолжаются работы по подключению к газоснабжению микрорайона «Радужный».
Как сообщили в департаменте энергетики Приморского края, для перевода на газ реконструированы котельные №№ 13, 24, 27, 40, 66 – по ним уже получено разрешение на ввод в эксплуатацию.
«Эти котельные обеспечат теплом жилой сектор и производственные предприятия Уссурийска», – пояснил заместитель директора департамента Андрей Леонтьев.
Продолжается газификация микрорайона «Радужный» – уже есть согласованный план подключения, идет договорная работа, а непосредственно подача газа на объекты запланирована на сентябрь.
«Газопровод обеспечит топливом не только жилые дома микрорайона, но социально значимые объекты, а также агропромышленный парк, в частности, осенью этого года объекты в районе площадки Некруглово “Русагро” перейдут на природный газ», – отметил замруководителя ведомства.
Андрей Леонтьев добавил, что сейчас разрабатывается дорожная карта по дальнейшей газификации Уссурийского городского округа, а департамент ведет постоянный контроль за строительством объектов газоснабжения.
Как подчеркнула врио вице-губернатора Приморья Елена Пархоменко, в настоящее время необходимо синхронизировать работу по газификации региона со всеми заинтересованными сторонами.
«Сейчас выстраивается эффективный алгоритм этой работы, и Уссурийск – первый такой пример», – подчеркнула врио вице-губернатора региона.
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