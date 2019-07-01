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Двойной платы для жителей Приморья за вывоз мусора не будет
В связи с переходом на новую схему по обращению с бытовыми отходами плата населения Приморского края за услугу по вывозу мусора не изменится.
Как пояснила врио вице-губернатора региона Елена Пархоменко, тариф на вывоз мусора будет утвержден в октябре этого года, но взыматься он будет с января 2020 года. К этому времени тарифы на услуги по содержанию жилья должны быть уменьшены для населения.
«Это будет отдельная коммунальная услуга, как, например, за тепло или свет. Размер платы за вывоз мусора будет единым для всего края. Исключением может стать решение самих собственников жилья оставить его в том же виде, однако с введением дополнительных услуг по содержанию мест общего пользования», – уточнила Елена Пархоменко.
Как взымается плата за коммунальные услуги, будет проверять государственная жилищная инспекция – сейчас готовятся необходимые разъяснения, в том числе и для управляющих компаний.
«Мы учли опыт других регионов в этом плане, когда задвоение платежей вызвало всплеск недовольства среди населения, и до конца года эти вопросы должны быть решены», – заверила Елена Пархоменко.
Врио вице-губернатора пояснила, что, когда регопеоратор начал выставлять квитанции за вывоз мусора, управляющие компании не убрали из «платежек» эту услугу.
По словам Елены Пархоменко, в настоящее время региональному оператору по обращению с твердыми коммунальными отходами – КГУП «Приморский экологический оператор» – предстоит вместе с муниципалитетами выработать механизм взаимодействия в рамках новой системы, в том числе, и разъяснительную работу.
«Помимо того, что нужно оборудовать площадки для вывоза мусора, обеспечить их контейнерами (а их по примерным оценкам потребуется около 12 тысяч), заключить договоры с транспортными компаниями, – предстоит еще большая работа с управляющими компаниями, населением, чтобы разъяснить все нюансы мусорной реформы», – подчеркнула врио замглавы региона.
Напомним, что формирование современной системы обращения с твердыми коммунальными отходами предусмотрено региональным проектом «Комплексная система обращения с ТКО» национального проекта «Экология». Предполагается, что к 2024 году в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов доля ТКО, направленных на утилизацию, будет увеличена до 13%, в обработку – до 60%.
Фото – Александр Сафронов (Администрация Приморского края)
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