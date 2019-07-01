Актуальные темы
Finam
Новости finance.comon.ru
LentaInformNews
Во Владивостоке начато строительство надземного перехода
01 Июля 2019, 08:40 | Приморье
В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД) во Владивостоке на улице Олега Кошевого началось строительство надземного перехода, оснащенного специальными лифтами.
Строительство объекта ведется в районе домов №25 и №26. Подрядная компания «Вектор Строй» приступила к заливке опор будущего перехода.
«Строителям предстоит возвести опоры, смонтировать пролетную балку, лестничные марши, установить специальные лифты для маломобильных граждан», – пояснили специалисты администрации Владивостока.
После введения в эксплуатацию надземного перехода на улице Олега Кошевого планируют убрать светофор, что поможет существенно разгрузить движение автомобилей.
В городской администрации напомнили, что сейчас во Владивостоке благодаря нацпроекту капитально ремонтируют 11 из 15 улиц, запланированных на этот год. Всего в этом году по нацпроекту в дальневосточной столице заасфальтируют более 200 тысяч квадратных метров дорог, 45 тысяч квадратных метров тротуаров, установят более 50 тысяч метров тротуарных и дорожных бордюров.
Напомним, в 2019 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на территории Владивостокской агломерации будет отремонтирован 81 километр дорог. На эти цели предусмотрено 1,8 миллиарда рублей. В настоящее время ремонт дорог по БКАД ведется также в Артеме и Шкотовском районе.
Фото – пресс-служба администрации Владивостока
Автор:
Теги: благоустройство жкх
Новости тематики
- Двойной платы для жителей Приморья за вывоз мусора не будет
- Во Владивостоке начато строительство надземного перехода
- Во Владивостоке культурное наследие отремонтируют капитально
- Во дворах Владивостока устанавливают детские площадки
- Во Владивостоке взялись за дороги
- 317 придомовых территорий благоустроят во Владивостоке
- 38 новых лестниц появится во Владивостоке в этом году
- Владивосток избавляется от старых покрышек
- Масштабный ремонт дорог начинается во Владивостоке
- В Покровском мемориальном парке Владивостока приступила к работе бензопила
Новости раздела
- Двойной платы для жителей Приморья за вывоз мусора не будет
- Во Владивостоке начато строительство надземного перехода
- 500 миллионов рублей вложат в выращивание трепанга в Приморье
- Главные темы APrIGF 2019 – безопасность, доступность и универсальность интернета
- Информационная безопасность Свободного порта
- Ко дню города ННК приготовила подарки для горожан и гостей столицы Приморья
- Cливки на китайский вкус
- Порт Козьмино станет площадкой для научных исследований
- Власти Приморья бьют во все колокола, чтобы предотвратить экономический коллапс в крае
- Малый бизнес и Примсоцбанк: новые возможности кредитования
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Крупнейший на Дальнем Востоке аквапарк с морской водой строится в Приморье
- Власти Приморья бьют во все колокола, чтобы предотвратить экономический коллапс в крае
- Предприятия одного из крупнейших холдингов Приморья под угрозой закрытия
- "Это настоящий рейдерский захват руками силовых органов крупного бизнеса"
- Руководитель приморской бизнес-структуры покидает свой пост
- Проекты по развитию Дальнего Востока назвали полной профанацией
- Дальневосточникам дадут ипотеку под 2%
- Докеры собираются стучать касками, требуя вернуть FESCO владивостокскую прописку
- В России отмечаются уже признаки голода
- ННК и официальный дилер BMW во Владивостоке запустили совместную акцию
Loading...