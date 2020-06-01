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В Приморье несоблюдающие эпидтребования предприятия будут закрыты на карантин

01 Июня 2020, 13:20 | Приморье

За минувшие сутки составлено 126 протоколов о правонарушениях

Административные комиссии, контролирующие соблюдение режима повышенной готовности, продолжают свою работу в Приморье. Об этом сообщили на заседании регионального оперативного штаба под руководством Губернатора Олега Кожемяко в понедельник, 1 июня.

По словам Губернатора, в выходные на территориях края работали 38 административных комиссий совместно с МЧС, полицией, Росгвардией и Роспотребнадзором.

«Были задействованы 792 сотрудника полиции, 124 сотрудника Росгвардии. Составлено 126 протоколов об административных нарушениях», – подчеркнул Олег Кожемяко.

Напомним, что в числе основных требований к организациям торговли, осуществляющим деятельность в период режима повышенной готовности, – обеспечить сотрудников средствами индивидуальной защиты, проводить обязательную термометрию до начала рабочего дня, разместить в торговом зале кожные антисептики для посетителей, проводить дезинфекционные мероприятия с периодичностью 1 раз каждые 2 часа, обеспечить соблюдение гражданами и работниками дистанции до других граждан не менее 1,5 метра и другие.

В ходе штаба отмечено, что параллельно осуществлялся контроль за иностранными работниками, выходцами из ближнего зарубежья. Основные усилия на проверке мест размещения данной категории граждан сосредоточили в крупных населенных пунктах – Владивостоке, Находке, Уссурийске, Артеме.

Олег Кожемяко заявил, что объекты торговли, организации предоставления услуг, которые нарушают санитарно-эпидемиологический режим, будут закрыты на карантин.

«Несоблюдение правил, установленных Роспотребнадзором, в случае выявления очага распространения коронавирусной инфекции, приведет к закрытию магазина, перевода его на карантин. Собственники должны осознавать всю ответственность перед людьми, своим коллективом и клиентами», – подчеркнул глава Приморья.

Фото – Денис Нагаев (Правительство Приморского края)

 

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

 
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Теги: карантин  коронавирус  торговля 



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