Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В Приморье несоблюдающие эпидтребования предприятия будут закрыты на карантин
За минувшие сутки составлено 126 протоколов о правонарушениях
Административные комиссии, контролирующие соблюдение режима повышенной готовности, продолжают свою работу в Приморье. Об этом сообщили на заседании регионального оперативного штаба под руководством Губернатора Олега Кожемяко в понедельник, 1 июня.
По словам Губернатора, в выходные на территориях края работали 38 административных комиссий совместно с МЧС, полицией, Росгвардией и Роспотребнадзором.
«Были задействованы 792 сотрудника полиции, 124 сотрудника Росгвардии. Составлено 126 протоколов об административных нарушениях», – подчеркнул Олег Кожемяко.
Напомним, что в числе основных требований к организациям торговли, осуществляющим деятельность в период режима повышенной готовности, – обеспечить сотрудников средствами индивидуальной защиты, проводить обязательную термометрию до начала рабочего дня, разместить в торговом зале кожные антисептики для посетителей, проводить дезинфекционные мероприятия с периодичностью 1 раз каждые 2 часа, обеспечить соблюдение гражданами и работниками дистанции до других граждан не менее 1,5 метра и другие.
В ходе штаба отмечено, что параллельно осуществлялся контроль за иностранными работниками, выходцами из ближнего зарубежья. Основные усилия на проверке мест размещения данной категории граждан сосредоточили в крупных населенных пунктах – Владивостоке, Находке, Уссурийске, Артеме.
Олег Кожемяко заявил, что объекты торговли, организации предоставления услуг, которые нарушают санитарно-эпидемиологический режим, будут закрыты на карантин.
«Несоблюдение правил, установленных Роспотребнадзором, в случае выявления очага распространения коронавирусной инфекции, приведет к закрытию магазина, перевода его на карантин. Собственники должны осознавать всю ответственность перед людьми, своим коллективом и клиентами», – подчеркнул глава Приморья.
Фото – Денис Нагаев (Правительство Приморского края)
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Новости партнеров
Новости тематики
- В Приморье несоблюдающие эпидтребования предприятия будут закрыты на карантин
- Проезд по спецразрешениям на территорию пунктов пропуска в Приморье запущен в тестовом режиме
- Во Владивостоке началась проверка магазинов, которые намерены возобновить работу
- Приморье вошло в ТОП-5 российских регионов с наименьшим давлением на бизнес
- Предприниматели Приморья реструктурировали долги на 6 млрд рублей
- Бизнес-миссии уходят в онлайн
- Бизнес-гуру учуял во Владивостоке дух предприимчивости
- Отчаявшийся бизнес просит защиты
- 2000 предприятий торговли и оказания услуг могут возобновить работу в Приморье
- Находке вирус не помеха
Новости раздела
- Во Владивостоке стартовал второй этап гидравлических испытаний
- В Приморье несоблюдающие эпидтребования предприятия будут закрыты на карантин
- Проезд по спецразрешениям на территорию пунктов пропуска в Приморье запущен в тестовом режиме
- РРПК формирует экономический потенциал региона
- Во Владивостоке началась проверка магазинов, которые намерены возобновить работу
- Приморье вошло в ТОП-5 российских регионов с наименьшим давлением на бизнес
- Домик в глубинке становится не по карману
- Предприниматели Приморья реструктурировали долги на 6 млрд рублей
- Бизнес-миссии уходят в онлайн
- Журналист "Золотого Рога" стал победителем регионального конкурса "Вместе в цифровое будущее"
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Путина призвали отправить в отставку "завравшегося" министра
- Домик в глубинке становится не по карману
- Новый жилой комплекс во Владивостоке строит компания с китайским капиталом
- Голосуй сердцем и мышью
- Во Владивостоке продается квартира по цене "трёшки" около Кремля
- Офисный планктон оставили за дверью
- На Камчатке начали выпускать в день 300 килограмм пищевой добавки "Омега-3"
- Россияне массово забирают валюту из банков
- Отчаявшийся бизнес просит защиты
- Covid подкрался незаметно