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Проезд по спецразрешениям на территорию пунктов пропуска в Приморье запущен в тестовом режиме

01 Июня 2020, 10:40 | Приморье

Разрешение, предусматривающее въезд на территорию пунктов пропуска на границе с Китаем, получили около сотни большегрузов в Приморье

28 мая Губернатор Приморского края Олег Кожемяко подписал постановление, согласно которому был утвержден порядок движения на территориях, прилегающих к автомобильным пунктам пропуска. Эти меры необходимы для того, чтобы исключить скопление грузового транспорта на государственной границе.

Для оптимизации этого процесса профильными ведомствами разработан порядок, который предусматривает передвижение большегрузов на территорию МАПП в порядке очереди по пропускам. Они оформляются по заявке участниками внешнеэкономической деятельности через сайт Правительства Приморского края. С подробным механизмом можно ознакомиться здесь.

На сегодняшний день этой возможностью воспользовались несколько сотен организаций. Получили разрешение проехать на территории пунктов пропуска 31 мая, 1 и 2 июня уже 158 автомобилей.

«В пятницу было выдано 41 разрешение на въезд на территорию, прилегающую к ДАПП “Полтавка”, а сегодня, 31 мая, возможностью проехать на пункты пропуска Пограничный и Краскино могли воспользоваться еще около 30 грузовых автомобилей. Сформированы списки на проезд 1 и 2 июня. Мы ежедневно обрабатываем поступающие заявки и формируем реестры – как сводный, со всеми заявлениями по каждому отдельному пункту пропуска, так и с перечнем автомобилей, которым разрешен въезд. С ними можно ознакомиться на странице краевого агентства международного сотрудничества», – отмечает руководитель ведомства Алексей Старичков.

Подчеркнуто, что Правительство края и органы УМВД регулируют только проезд к автомобильным пунктам пропуска, а не переход государственной границы.

Полноценно система начнет работать уже в понедельник, 1 июня.

Как отмечает глава Пограничного района Олег Александров, в первые сутки работы нового механизма часть большегрузов смогли пройти границу в двух пунктах пропуска «Полтавка» и «Пограничный».

 

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Теги: большегрузы  граница 



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