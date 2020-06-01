РРПК формирует экономический потенциал региона

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко оценил ход строительства завода «Русский минтай» в условиях пандемии

Губернатор Приморского края Олег КОЖЕМЯКО посетил площадку рыбоперерабатывающего завода «Русский минтай», который Русская Рыбопромышленная Компания (РРПК) строит на территории ТОР «Надеждинская» (Приморский край). Пуск завода запланирован к 1 сентября текущего года.

Губернатор оценил высокую готовность объекта, положительно отметив принимаемые Компанией меры по сохранению темпов строительства в сложных условиях общего снижения экономической активности на фоне пандемии коронавируса.

Для жителей Надеждинского района и ближайших населенных пунктов это возможность получить достойную работу. Проект предусматривает глубокую переработку, реализуется под инвестиционные квоты. Работы ведутся по графику, технологическое оборудование будет смонтировано ко Дню рыбака". Такие объекты будут формировать будущий экономический потенциал района и, в целом, Приморского края, потому что они сосредоточены на глубокой переработке того сырья, которое добывается в регионе», - сказал губернатор.

На строительной площадке, где задействовано порядка 120 человек, соблюдаются все необходимые меры для предотвращения распространения COVID-19.

«Строительство находится на завершающей стадии. Уже в июне начнется монтаж оборудования. Пусконаладочные работы запланированы на июль. В сентябре мы рассчитываем начать выпуск продукции», - прокомментировал генеральный директор ООО «Русский минтай» Михаил ДЕГТЯРЕНКО.





Оборудование от ведущих мировых производителей, которое будет установлено на заводе, позволит выпускать до 155 тонн готовой продукции в сутки, в основном - филе минтая блочной и штучной заморозки, а также фарш брикетами, стейки и другое. Из отходов основного производства будет выпускаться не менее 20 тонн рыбного жира и муки в сутки.

С вводом завода в эксплуатацию уже в текущем году будет создано 130-150 рабочих мест, а с выходом предприятия на двухсменную работу – порядка 350.

Ожидается, что за первые 10 лет работы от предприятия в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды поступит свыше 7 млрд рублей.

Михаил Дегтяренко обратил внимание руководителя региона, что для обеспечения работы предприятия, как и других заводов, которые строятся сегодня в рамках программы инвестиционных квот, необходимо содействие в решении вопросов, связанных с обязательством переработки уловов.

«Тем заводам, которые будут работать на промышленных квотах, в отличие от «прибрежников», будет очень сложно выполнить обязательное условие работы – ежегодно перерабатывать не менее 70% квот, предоставленных на инвестиционные цели, - отметил он. - Невозможно доставить в Приморье непосредственно «уловы» - то есть живую или свежую рыбу с севера Охотоморья, где ее добывают, из-за удаленности промысловых районов. Необходимо учитывать при переработке на заводах замороженную рыбопродукцию, вырабатываемую судами в районе промысла».

Также г-н Дегтяренко обратил внимание на необходимость предоставить возможность учитывать в обязательных объемах производства рыбу, добытую по квотам лиц, входящих в одну группу с инвестором. Это позволит эффективно встроить поставки сырья на заводы в схему отгрузок из различных промысловых районов. Обязательства по объемам производства при этом будут сохранены.

Губернатор выразил готовность поддержать инвесторов строительства береговых заводов в обозначенных вопросах.

ДОСЬЕ ГАЗЕТЫ «ЗОЛОТОЙ РОГ»: Русская Рыбопромышленная Компания - один из лидеров по добыче минтая в России и мире. Компания входит в тройку ведущих российских производителей дикой белой рыбы. Крупнотоннажный рыболовецкий флот Компании способен выполнять работы во всех промысловых зонах и при любых климатических условиях. Траулеры-процессоры Компании оснащены современным рыболовным и перерабатывающим оборудованием от ведущих международных поставщиков, что позволяет вести добычу и переработку в море различных видов водных биоресурсов. Стратегические цели компании связаны с увеличением выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью за счет модернизации флота, строительства новых, современных супертраулеров и береговых перерабатывающих заводов. Основными видами рыболовного промысла РРПК являются минтай и тихоокеанская сельдь. www.russianfishery.ru

Фото РППК: Пуск завода запланирован к 1 сентября текущего года.