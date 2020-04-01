Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Еще у одного пациента в Приморье предварительно зафиксирована положительная проба на коронавирус
По состоянию на 13.00 1 апреля новых подтвержденных случаев коронавируса в Приморье не выявлено. Но еще у одного пациента – подозрение на инфекцию
По информации территориального управления Роспотребнадзора по Приморью, в настоящее время в инфекционном госпитале Краевой клинической больницы №2 находятся два пациента с предварительно положительной пробой на новый коронавирус.
«О первом сообщалось накануне. И еще у одного пациента, который находится на карантине с момента госпитализации из аэропорта, лаборатория Центра эпидемиологии и гигиены Приморского края также выявила положительную пробу на инфекцию. Она отправлена в Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии “Вектор” в Новосибирске, где будет установлен окончательный диагноз. Этот случай – завозной, из Египта», – сообщили в ведомстве.
Специалисты подчеркивают, что статус «подозрительный» человек носит до тех пор, пока не уточнен его диагноз. До того момента говорить, что он зараженный, недопустимо.
Таким образом, в Приморье официально были подтверждены всего четыре случая заболевания коронавируса, один пациент уже выздоровел и выписан из больницы. Во всех случаях заболевание выявлено в первые дни прибытия из-за рубежа на начальной стадии при медицинском наблюдении и при самостоятельном обращении. Пациенты и лица, находившиеся в тесном контакте, госпитализированы.
В настоящее время в медучреждениях края 38 человек находятся на карантине.
«Это трое зараженных, двое “подозрительных”, а также те, кто контактировал с ними, и те, у кого по возвращении из-за рубежа были выявлены признаки ОРВИ», – пояснили специалисты.
Отметим, что более 4 тысяч человек – на самоизоляции дома, под наблюдением врачей.
Фото – Роман Павловский
Новости партнеров
Новости тематики
Новости раздела
- Еще у одного пациента в Приморье предварительно зафиксирована положительная проба на коронавирус
- Росбанк поддерживает клиентов малого бизнеса в сложной ситуации
- Владельцы торговых центров Приморья не готовы снижать ставки аренды
- "Дальневосточная ипотека"
- 1 апреля в школах Владивостока началась выдача разовых продуктовых наборов
- "Профсоюзы - это сила, которая помогает выявить истину"
- Компания "МегаФон" увеличила число пользователей мобильного интернета
- Решения, необходимые для развития
- Русская Рыбопромышленная Компания стала флагманом реализации госпрограммы
- Продлено голосование в полуфинале XVI Бизнес-Премии Приморского края
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Работодатели в Приморье начали массово увольнять персонал
- Режим полной самоизоляции вводится в Приморье
- На Дальний Восток вернут пассажирские суда
- "Аэрофлот" снова "вытер ноги" о дальневосточников
- Цены уходят в космос
- Разработан законопроект об эксперименте в лесной отрасли Дальнего Востока
- Александр Андрюхин, глава городского округа Большой Камень: Профсоюзы – это сила, которая помогает выявить истину
- Хабаровский мининвест определился с мерами поддержки регионального бизнеса из-за пандемии коронавируса
- "Сахалин Энерджи" отгрузила юбилейную 1800-ю стандартную партию СПГ
- В чем сила Гила Петерсила