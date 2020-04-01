Еще у одного пациента в Приморье предварительно зафиксирована положительная проба на коронавирус

По состоянию на 13.00 1 апреля новых подтвержденных случаев коронавируса в Приморье не выявлено. Но еще у одного пациента – подозрение на инфекцию



По информации территориального управления Роспотребнадзора по Приморью, в настоящее время в инфекционном госпитале Краевой клинической больницы №2 находятся два пациента с предварительно положительной пробой на новый коронавирус.



«О первом сообщалось накануне. И еще у одного пациента, который находится на карантине с момента госпитализации из аэропорта, лаборатория Центра эпидемиологии и гигиены Приморского края также выявила положительную пробу на инфекцию. Она отправлена в Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии “Вектор” в Новосибирске, где будет установлен окончательный диагноз. Этот случай – завозной, из Египта», – сообщили в ведомстве.



Специалисты подчеркивают, что статус «подозрительный» человек носит до тех пор, пока не уточнен его диагноз. До того момента говорить, что он зараженный, недопустимо.



Таким образом, в Приморье официально были подтверждены всего четыре случая заболевания коронавируса, один пациент уже выздоровел и выписан из больницы. Во всех случаях заболевание выявлено в первые дни прибытия из-за рубежа на начальной стадии при медицинском наблюдении и при самостоятельном обращении. Пациенты и лица, находившиеся в тесном контакте, госпитализированы.



В настоящее время в медучреждениях края 38 человек находятся на карантине.



«Это трое зараженных, двое “подозрительных”, а также те, кто контактировал с ними, и те, у кого по возвращении из-за рубежа были выявлены признаки ОРВИ», – пояснили специалисты.



Отметим, что более 4 тысяч человек – на самоизоляции дома, под наблюдением врачей.

Фото – Роман Павловский

Газета «Золотой Рог», Владивосток.