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Владельцы торговых центров Приморья не готовы снижать ставки аренды
Но без «арендных каникул» им скоро не с кого будет брать деньги
В Москве некоторые арендодатели снизили арендную плату на фоне распространения коронавирусной инфекции. Часть из них заявляет, что снизили арендную плату до 50%. Увы, но в Приморье о таких случаях пока неизвестно. А жаль, ведь владельцы коммерческой недвижимости, если не пойдут навстречу вымирающей торговле, также останутся ни с чем.
Как сообщил газете «Золотой Рог» владелец одного из крупных торговых центров Владивостока, «время пересматривать ставки еще не пришло».
При этим, помощи от правительства, как не было, так и нет. Премьер-министр РФ Михаил МИШУСТИН ранее сообщил, что правительство России рассматривает возможность отсрочки взимания арендных платежей с предприятий малого и среднего бизнеса за использование площадей в коммерческом фонде, в частности, в торговых центрах.
Минпромторг 29 марта выступил с предложением ввести в России «арендную амнистию» для всех предприятий потребительского рынка, за исключением продовольственной торговли, на время кризиса, который может последовать за распространением коронавируса. Соответствующее письмо было направлено на имя главы правительства.
Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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