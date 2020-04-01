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Росбанк поддерживает клиентов малого бизнеса в сложной ситуации

01 Апреля 2020, 14:40 | Приморье

Чтобы поддержать компании малого бизнеса, столкнувшиеся с оттоком клиентов из-за распространения коронавируса COVID-19, Росбанк внедряет ряд мер по поддержке клиентов-предпринимателей.

В апреле 2020 года Росбанк отменяет ежемесячную плату за ведение расчетных счетов в рублях и долларах США для клиентов наиболее уязвимых в сегодняшней ситуации отраслей бизнеса, а именно – сфер организации общественного питания, искусства, спорта, развлечений, стоматологических клиник, предприятий, занимающихся организацией конференций и выставок, оказывающих образовательные услуги, а также осуществляющих розничную торговлю непродовольственными товарами (список утверждён Правительством РФ).

Клиентам этих сфер бизнеса также будет предоставлена отсрочка по очередным платежам по кредитам сроком до шести месяцев без анализа бизнеса по заявлению в банк.

Также Росбанк запускает услугу интернет-эквайринга, которая поможет компаниям перейти на онлайн-продажи товаров в течение одного дня и без посещения банка. Подключение сервиса для компаний будет бесплатным. В сервис включены ApplePay, GooglePay, форма оплаты встроена в сайт магазина. Покупка будет осуществляться всего за 1 секунду и без переходов с сайта клиента.

«Поддержать клиентов в сложной ситуации – наша первоочередная задача. Мы готовы предоставить льготы по расчетно-кассовому обслуживанию и отсрочить выплаты по кредитам. Удобный интернет-эквайринг поможет тем, кто хочет быстро перейти в онлайн», - отметил директор департамента малого бизнеса Росбанка Дмитрий Смирнов.

Подробнее об интернет-эквайринге – по ссылке.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 
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Теги: Росбанк  коронавирус 



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