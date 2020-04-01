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1 апреля в школах Владивостока началась выдача разовых продуктовых наборов
01 Апреля 2020, 10:40 | Приморье
В период вынужденных каникул и дистанционного образования школы Владивостока 1 апреля приступят к выдаче продуктовых наборов. Их смогут получить дети, имеющие право на бесплатное горячее питание в школах.
Как сообщили в управлении по работе с муниципальными учреждениями образования администрации города, разовые продуктовые наборы получат школьники:
- 1-4 классов (завтрак, молоко);
- 5-11 классов из многодетных семей;
- 5-11 классов из семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленный в Приморском крае;
- 5-11 классов из семей, находящихся в социально опасном положении, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, за исключением детей, находящихся на полном государственном обеспечении;
- 1-11 классов, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, и дети-инвалиды.
Выдавать продуктовые наборы будут родителям школьников по графику с 1 по 7 апреля, исключив скопление большого количества граждан одновременно. С графиками можно будет ознакомиться на сайтах школ, сайте «Империя школ», они будут вывешены на школьных досках объявлений, а также распространены в родительских чатах.
При получении продуктов необходимо соблюдать санитарно-эпидемиологические требования (использовать медицинские маски, дезсредства для обработки рук).
Фото из архива
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Теги: коронавирус питание школы
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