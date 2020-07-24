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Ярмарка выходного дня в Хабаровске предлагает качественную местную продукцию
24 Июля 2020, 09:42 | Хабаровск
На ярмарке выходного дня, расположившейся около арены «Ерофей» в Хабаровске, жителям и гостям города предлагают качественную продукцию от местных производителей уже пятый год подряд
Несмотря на ограничения, связанные с эпидемией коронавируса, в этом году ярмарка открылась еще в середине мая. Главный критерий для ее участников - продукция должна быть произведена на территории Хабаровского края, или переработана здесь. Свои продукты также предлагают покупателям и близлежащие регионы, такие как Еврейская Автономная Область и Приморье.
Ассортимент, представленный на ярмарке, довольно широк: от овощей до кисломочных продуктов и мясных изделий. Разнообразие цветочных саженцев может порадовать дачников - им здесь предлагают различные виды роз, тюльпанов, аквилегии, герани и других растений.
Местные жители отмечают, что с каждым годом количество продукции, с которой фермеры выходят на ярмарку, увеличивается, а цена остается прежней. Килограмм помидор сорта «бычье сердце» стоит порядка 350 рублей за килограмм. Свежее мясо бройлера весом от 2 кг обойдется покупателю в 350 рублей, охлажденное мясо свинины - 260 рублей за 1 кг. А вот мясо кролика и перепёлки уже подороже - от 500 рублей и выше. В то же время цена килограмма молодого картофеля в среднем составляет примерно 48 рублей за килограмм, свежих огурцов - 80 рублей за кг.
И, конечно, на ярмарке широко представлен любимый многими местный сладкий продукт – мёд. Пасечник Валерий Шарафулисламов предлагает аж 15 видов свежего мёда. Про каждый вид он может много рассказывать, например, сколько времени у него уходит на производство, какие вкусы в нем преобладают и так далее. По его словам, хабаровские пасечники производят липовый, цветочный и гречишный виды мёда.
На ярмарке работает специальная лаборатория, которая отслеживает качество и свежесть продукции, расположенной на прилавках. Здесь строго соблюдается порядок санитарной обработки против коронавирусной инфекции. Продавцы обрабатывают прилавки, работают в масках и перчатках. Несмотря на то, что мероприятие проходит на свежем воздухе, организаторы в течении дня проверяют температуру каждого из участников.
У хабаровчан ярмарка пользуется большой популярностью. Несмотря на ограничительные условия работы, она отлично справляется с потоком покупателей. К концу дня прилавки, как правило, оказываются практически пустыми.
Вероника БОГДАНОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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