Экономика Хабаровского края показала падение в первой половине 2019 года

В первой половине 2019 года в Хабаровском крае ухудшились макроэкономические показатели

Согласно данным, опубликованным Хабаровсккрайстатом, основные макроэкономические показатели в Хабаровском крае заметно ухудшились. Регион сдал позиции по рядку ключевых индикаторов.

Впервые за последние пять лет в регионепошел вниз индекс промышленного производства. За январь – апрель 2019 года он составил 97,5%. Обрабатывающие производства показали 96,5%, энергетика 97,6%, производство сельхозпродукции 95,%, объем платных услуг 92,3%, строительство 99,5%, объем платных услуг 92,3%.

Также стало известно, что край стал лидером в ДФО по зарплатным долгам перед населением. Раньше в этом неблагополучном показателей первенствовало Приморье, но с переизбранием губернатора ситуация там стала выправляться, а на берегах Амура, где также к власти пришел новый губернатор, наоборот, ухудшаться.

Просроченная задолженность организаций (без субъектов малого предпринимательства) по заработной плате на 1 июля 2019 года составила 116,2 млн. рублей и увеличилась по сравнению с 1 июня 2019 года на 11,4%. 2575 не могут вовремя получить зарплату за выполненную работу.

В сельском хозяйстве, включая охоту и лесозаготовки, долги по зарплате составляют 31,9 млн. рублей. В обрабатывающих производствах – 18,5 млн. рублей. В сфере обеспечения электроэнергией, газом и паром, кондиционирование воздуха - обеспечение электроэнергией, газом и паром, кондиционирование воздуха – 1,4 млн. рублей. На транспорте задолжали 1,3 млн. рублей и в строительстве – 63,2 млн. рублей.

Организации, имеющие просроченную задолженность по заработной плате по состоянию на 1 июля 2019 г.





Ухудшение экономической ситуации в Хабаровском крае привело к росту напряженности на рынке труда. Рост официальных безработных с начала года составил 111,7%. В настоящее время службами занятости населения зарегистрированы 7797 незанятых граждан. Это на 1102 человека больше, чем годом ранее. Причем на протяжении всего 2018 году количество безработных постепенно снижалось, а в этом году позитивный тренд сменился негативным, что вселяет беспокойство в экспертов.

Кадровая чехарда в краевом»белом доме», ужесточение риторики и местного законодательства по отношению к бизнесу, отсутствие промышленной политики и в целом стратегии социально-экономического преобразования региона, по их мнению, задали отрицательный тренд развития Хабаровского края. Ухудшение макроэкономических индикаторов за столь короткий период деятельности нового правительства – крайне тревожный звонок.

Журнал "Дальневосточный капитал".