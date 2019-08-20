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Во Владивостоке на "Улице Дальнего Востока" идет строительство павильона Хабаровского края
20 Августа 2019, 08:40 | Хабаровск
На набережной бухты Аякс на острове Русский идет строительство павильона Хабаровского края
Выставочная экспозиция региона на «Улице Дальнего Востока» будет разделена на четыре тематические зоны, где участникам V Восточного экономического форума представят продукцию краевых предприятий, а также инвестиционные проекты по отраслям. Павильон будет декорирован под уникальный памятник природы Хабаровского края «Амурские столбы».
В экспозиции предусмотрена зона «Туризм», которая будет оформлена в виде точной копии высокогорного озера Медвежье, одной из ключевых природных достопримечательностей региона. Гостям презентуют различные туристические маршруты – событийные, гастрономические, индустриальные, этнографические.
Зона «Судостроение» будет выполнена в виде миниатюрной модели завода с искусственной рекой и плывущими по ней кораблями. Гостям продемонстрируют проекты Амурского и Хабаровского судостроительных заводов. В частности, будут представлены демонстрационные модели судов промышленного, гражданского и военного назначения.
На площадке «Промышленный потенциал» будет представлена продукция краевых предприятий по шести направлениям: самолетостроение, судостроение, фармацевтика, машиностроение, IT-отрасль и металлургия.
В зоне «Инвестиционный климат» посетителям расскажут о действующих на территории края преференциальных режимах для бизнеса: территориях опережающего социально-экономического развития, режиме «Свободный порт», который распространен на Ванинский и Советско-Гаванский районы. Кроме того, потенциальные инвесторы смогут ознакомиться с предложениями в сфере сельского хозяйства по созданию птицекомплекса по производству и переработке мяса индейки, а также по созданию оптово-распределительного агропромышленного парка.
Выставка «Улица Дальнего Востока пройдет 3–8 сентября в рамках V Восточного экономического форума на набережной бухты Аякс. С 3 по 6 сентября выставка будет открыта для гостей и участников ВЭФ, 7 сентября запланирован социальный день для многодетных семей, пенсионеров, ветеранов и представителей молодежных организаций, 8 сентября выставка будет открыта для всех желающих.
Досье "Золотого Рога": Восточный экономический форум проводится ежегодно в целях содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе согласно указу Президента России Владимира Путина № 250 от 19 мая 2015 года. Восточный экономический форум 2019 года пройдет 4–6 сентября в городе Владивостоке. Площадка Форума – кампус Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский. Официальный сайт ВЭФ: www.forumvostok.ru
Фонд Росконгресс – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий.
Газета "Золотой Рог" - информационный партнер V Восточного экономического форума.
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