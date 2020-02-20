Капуста не для всех

Компании Хабаровского края, возделывающие «морские огороды» севернее мыса Золотой, остались без сырьевой базы. Вступили в силу поправки Росрыболовства в действующее положение о добыче водных биологических ресурсов (ВБР), в соответствии с которыми все права на их разработку достались Приморью.

Обновленная правовая база не предусматривает разделения подзоны Приморье на район к северу от мыса Золотой и к югу от Золотого, как это было раньше. Изменения в правилах регулирования рыболовства привели к тому, что рыбаки Хабаровского края лишились возможности добывать ламинарию, отметили в Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края. Под удар попали около десятка хабаровских компаний, вложившие в технологии сбора и переработки «морской капусты» сотни миллионов рублей и обеспечивавшие работой жителей Татарского побережья.

ОДУ оставил без капусты

При прежнем разграничении участки к югу от Золотого были объектом, для которого устанавливался общий допустимый улов (ОДУ), а к северу - относились к «неодуемым». Когда разделение убрали, получилось, что освоение в режиме ОДУ распространили на всю подзону. Допустимый улов в итоге распределили по долям квоты между рыбаками Приморского края, а за предприятиями Хабаровского края доли не закрепили, заявил руководитель объединения Сергей РЯБЧЕНКО.

«Поправки привели к тому, что рыбаки Хабаровского края лишились возможности добывать эту водоросль», - рассказал он региональным журналистам. По его словам, ассоциация и предприятия неоднократно обращались в уполномоченные федеральные органы за решением вопроса и получили ответ, что для этого нет механизма.

«Дальневосточный капитал» располагает копией официального документа «Росрыболовства» за подписью руководителя агентства И. Шестакова, в котором объясняется позиция ведомства по этому вопросу: «В целях приведения в соответствие приказа Минсельхоза России от 1 октября 2013 года № 365 с Законом о рыболовстве в части, касающейся уточнения наименования района добычи (вылова) ламинарии, а также обеспечения осуществления добычи (вылова) ламинарии на участке подзоны Приморье севернее м. Золотой, специалистами ФГНБУ «ВНИРО» подготовлены рекомендации по внесению изменений в приказ Минсельхоза России от 1 октября 2013 года № 365. Предлагается в строке «ламинарии» фразу «в подзоне Приморье южнее мыса Золотой» заменить фразой «в подзоне Приморье», - говорится в документе. И следом объясняется, что сделано это «с целью предотвращения локального перелова и негативного воздействия на запасы… на основе предложений специалистов ФГБНУ «ВНИРО».

«Пахари» подводных плантаций

Дальневосточные компании заготавливают ламинарию в зоне «Японское море», которая объединяет две подзоны: «Западно-Сахалинскую» подзону и подзону «Приморье». Лидером является Сахалинская область: запасы морских водорослей здесь обширны, сравнительно хорошо изучены и доступны. Как сообщают в Агентстве по рыболовству Сахалинской области, промысел ламинарии в области вели 24 предприятия.

Часть из них добытую ламинарию в мороженом виде отправляет для дальнейшей переработки на материк, часть - отваривают, сушат и полученный полуфабрикат поставляют на рынок. Несколько сахалинских заводов делают из морской капусты консервы. В среднем добывается за год от 5 до 7 тысяч тонн. Колебания в объемах добычи зависят от спроса на внутреннем рынке. На внешние рынки эта продукция почти не поставляется. В Японии, к примеру, установлены жесткие квоты на ее импорт - не более 200 тонн в год.

Другим регионом, в котором традиционно занимаются добычей морской капусты, является Приморье. Там ее заготавливают около шести-семи предприятий, объем их добычи в последние годы колеблется в пределах одной тысячи тонн. Порядка 10 предприятий занимаются выращиванием ламинарии, они собирают урожай также в пределах тысячи в год. Весь объем добытой ламинарии поставляется на внутренний рынок.

В Хабаровском крае ламинарию заготавливают от трех до пяти компаний, объемы добычи составляет около 500 тонн, предприятия дают работу сотням жителям побережья, на котором сейчас трудно найти другое место трудоустройства.

Досье "Дальневосточного капитала": Промышленная заготовка ламинарии в Хабаровском крае началась в 2003 году. Первое предприятие было открыто в городе Советская Гавань. Затем к добыче морской капусты подключилась рыболовецкая артель имени 50 лет Октября из Ванинского района. Сейчас флагманом отрасли является совгаванский сельскохозяйственный производственный кооператив «Простор».

Кооператив «Простор» находится в поселке Лососина, является резидентом Свободного порта в Советско-Гаванском районе. Компания вложилась в создание современного производственного комплекса в рамках соглашения с АО «Корпорация развития Дальнего Востока». В кооперативе создано 50 рабочих мест в поселке, где другую работу днем с огнем не сыщешь.

«Простор» по «наследству» специализируется на переработке морепродуктов и водорослей, проводит научные исследования в этой сфере и имеет ряд патентов на способы переработки водных биологических ресурсов и методы их применения в лечебно-профилактических целях.

В 2019 году кооператив подал заявку для участия в национальном конкурсе «Сто лучших товаров России» от Хабаровского края и ЕАО в числе 11 других предприятий. И только «Простору» удалось получить наивысшую награду в номинации «Золотая сотня». Производитель из Хабаровского края представил гель «Ламифарен», который изготавливается из дальневосточной бурой ламинарии. Гель «Ламифарен» является уникальным продуктом, который используется в диетическом питании, содержит йод, хром, магний, железо и другие микроэлементы. Поставлять его планировалось на российский и зарубежные рынки.

В 2019 году для подзоны Приморье, в которой ведут добычу хабаровские и приморские компании, соответственно к северу и югу от мыса Золотой, был установлен лимит добычи ламинарии в объеме 1,5 тысяч тонн. Основную часть его выбрали южные соседи, меньшую - северные. Не должно было возникнуть проблем и с 2020-м годом: соседи мирно расходились между собой, никто на чужую территорию не заходил. Однако Росрыболовство вдруг озаботилось сохранением сырьевых запасов морских водорослей.

Откуда водоросли растут?

По оценке российских специалистов, специализирующихся на изучении морских водорослей, имеющиеся запасы морских водорослей в регионе позволяют вести более обширную добычу. В морях, омывающих Дальний Восток, обнаружено 550 видов водорослей, из них 160 видов бурых, самой распространенной из которых является несколько видов ламинарии. Это самая крупная из промысловых водорослей, она имеет две формы: прибрежную и глубинную.

Живет водоросль два года. Она распространена в Охотском море у берегов Хабаровского края, у Восточного побережья Камчатки, у побережья Сахалина и в Приморье. Особенностью водорослей является то, что их добывают в течение короткого периода: с конца августа по начало октября. В этот период, к слову, идет активная добыча промысловых объектов, таких как кета, горбуша, минтай, крабы.

Морская капуста, как ее называют по-другому, - не только продукт, широко распространенный в рационе жителей региона, но и сырье для производства различных оздоровительных продуктов и добавок к пище. Ее консервируют, перерабатывают и в порошок, и в желе. Это источник множества полезных веществ, в том числе пищевого йода.

Досье «Дальневосточного капитала": В мире, по данным статистики, добывают около 26 млн тонн в год вместе с водорослями аквакультуры на общую сумму около 6 млрд долларов. Во многих странах мира получают хорошую прибыль от добычи водорослей и реализации продукции из нее. Лидерами являются Япония и Китай. Причем Китай специализируется на выращивании культивированной ламинарии и собирает ее круглый год, хотя свойства искусственно выращенной водоросли значительно уступают дикой. В пищевой промышленности используются только морские водоросли, запасы которых, по оценке ученых, в мире колоссальны. На российском Дальнем Востоке они оцениваются в 20-25 млн тонн.

Смотря как посчитать…

Однако, по мнению доктора технических наук, профессора, заведующей сектором водорослей Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) Антонины ПОДКОРЫТОВОЙ, рост добычи отстает от уровня запасов, которые каждые два года приходят в негодность. Таков срок жизни морской ламинарии. Поэтому выбирать ее просто необходимо, учитывая ее биологический цикл.

В среднем промышленная добыча, по официальным данным, составляет 1000-5000 тонн по всей стране. В дальневосточных морях, где сконцентрировано наибольшее количество водорослей, осваивают 4-4,5 тысячи тонн, хотя у региона очень высокий сырьевой потенциал. В советские годы, например, добыча велась гораздо интенсивнее.

В то же время, нельзя допускать и хищническую добычу, чтобы, как и в случае с лососевыми, не допустить уничтожения популяций. В конце восьмидесятых годов прошлого века в районе Малой Курильской гряды, например, ее добывали просто по-варварски, в результате чего биомасса ламинарии сократилась здесь в десять раз. Только в 2009 году ученые констатировали, что ресурсы восстановились до уровня 1986 года.

Не так давно ученые Дальнего Востока - из Приморья, Камчатки, Сахалина, Хабаровска, Магадана - провели в СахНИРО научную конференцию, на которой обсудили возможности добычи макрофитов - крупных морских водорослей. В результате научное сообщество констатировало, что сегодня правила разрешают изымать ежегодно от 10 до 40 процентров водорослевых запасов, в зависимости от региона и вида. Однако сколько по-настоящему допустимо добывать в целом по Дальнему Востоку, неизвестно, потому что серьезных исследований никто не проводил.

Тем не менее, на сахалинской конференции ученые высказали намерение создать общую базу данных по макрофитам, систематизировать и обобщить накопленный опыт, поработать над изменениями в правила рыболовства. «Прошедший на Сахалине симпозиум должен стать толчком к тому, чтобы дальневосточные промысловики, наконец, взяли то, что давно уже само просится нам в руки», - обобщил мнения участников один из крупных экспертов в этой сфере Дмитрий ГАЛАНИН.

В частности, по мнению ученых, в Хабаровском крае можно вести более обширную добычу морских водорослей, чем велась до этого. В результате водолазных съемок, сделанных уже в 21 веке, была полностью обследована прибрежная зона Татарского пролива протяженностью 600 километров. Объем промысловых макрофитов в этом районе составил 259 тысяч тонн. Преобладающим видом является ламинария Гурьяновой - один из подвидов «сахарины Японской» (так на научном языке называется этот вид морских растений).

На момент проведения съемок добыча макрофитов не превышала 300 тонн в год, - добавим, что этот объем не увеличился и сегодня. Поэтому исследователи предложили не только увеличить объем промысла морской капусты, но и разрешить ее добычу водорослевыми гребенками, использование которых после инцидента с добычей на Курилах было запрещено. Однако к их рекомендациям не только не прислушались в Росрыболовстве, а поступили с точностью до наоборот. Чем такое решение аукнется для Хабаровского края, и можно ли еще выровнять ситуацию?

Под угрозой существование целой отрасли

«Морская капуста заготавливалась предприятиями Хабаровского края в подзоне «Приморье», севернее мыса Золотой. Общий объем заготавливаемого сырья не превышал пяти процентов от существующего запаса. Однако с 2019 года приказом Министерства сельского хозяйства РФ подзона «Приморье» была объединена, и в общий допустимый улов ВБР включена ламинария в подзоне Приморье без разделения на участки южнее мыса Золотого и севернее его», - заявил председатель сельхозкооператива «Простор» Сергей ВОЛКОВ.

Это, по словам предпринимателя, привело к тому, что теперь невозможно заниматься промыслом ламинарии без договоров о закреплении долей, и добыча морской капусты на указанной территории организациями Хабаровского края приостановлена. Последствия могут быть таковы, что придется закрыть производства по ее переработке, а это, в свою очередь, повлечет сокращение рабочих мест в северных районах и другие социально-экономические последствия.

Депутат Госдумы Борис ГЛАДКИХ также считает, что под угрозой находится существование целой отрасли, в которой заняты прибрежные жители, у которых просто нет других рабочих мест.

«Проекты по добыче и переработке ламинарии имеют большую экономическую и социальную важность для жителей побережья Татарского пролива, - заявил он в интервью «Дальневосточному капиталу». - Поэтому мною было направлено обращение в адрес заместителя министра сельского хозяйства РФ - руководителя Федерального Агентства по Рыболовству Ильи Васильевича Шестакова с просьбой дать информацию о перспективах дополнительного нормативного регулирования перечня водных биологических ресурсов, общий допустимый улов которых и районов их добычи не устанавливается».

По его словам, уже пришел ответ, который позволяет надеяться на положительное решение вопроса. Однако нужно проработать поправки в правила регулирования рыболовства, предложить законодательный механизм их осуществления.

«Этот механизм прост, - считает Сергей Рябченко. - Нужно опять сделать ламинарию «неодуемой», и пусть ее добывают по заявкам в счет общего объема и приморские, и хабаровские рыбаки. Это будет справедливо. Или можно вернуться к старой схеме разделения мест добычи - южнее и севернее мыса Золотой. При желании решение можно найти. Главное - чтобы это желание было».

В любом случае за год, оставшийся до нового сезона добычи ламинарии, нужно решить все спорные вопросы, ведь на кону - судьба целой отрасли регионального бизнеса, людей, связавших с ним свою жизнь, и их семей.

Олег КУЛЬГИН

Журнал "Дальневосточный капитал", январь-февраль, 2020 год.