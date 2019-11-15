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Международный аэропорт Хабаровска выступил меценатом уникальной экспедиции по следам адмирала Невельского
Международный аэропорт Хабаровск имени адмирала Невельского выступил генеральным партнером уникального проекта «SUP экспедиция по следам адмирала Невельского».
О необыкновенных приключениях и неизвестных страницах из наследния великого русского мореплавателя рассказал журналистам в Хабаровске автор и участник тревел-пати, член Русского географического общества Максимом Харченко.
Экспедиции стартовала 22 мая в приморском поселке Усть-Соболевка, прошла вдоль побережья Хабаровского края до посёлка Лазарев и завершилась 1 августа успешным штурмом пролива Невельского и финишем на мысе Погиби острова Сахалин.
Общая длина маршрута «SUP экспедиции по следам адмирала Невельского» составила почти 1000 километров, 72 дня в пути. Участники преодолели десятки километров скальных бастионов, боролись с непогодой, волнами и морскими течениями.
Отважные путешственники покорили самый коварный и опасный мыс Хабаровского края – мыс Сюркум, вдающийся глубоко в море, посетили «Сизиманский каменный лес» – палеонтологический памятник природы, лес окаменелых деревьев, возраст которых составляет миллионы лет.
Фотоотчет об экспедиции украсит холлы международного аэропорта имени Невельского в Хабаровске.
Олег КУЛЬГИН. Журнал "Дальневосточный капитал".
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