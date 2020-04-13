www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 73.75 р. 100 JPY: 68.05 р.
EUR: 80.74 р. 10 CNY: 10.48 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Экономика
Распечатать

950 предприятий бытового обслуживания возобновили работу в Хабаровском крае

13 Апреля 2020, 17:43 | Хабаровск
Обязательным условием восстановления работы является соблюдение санитарных норм и правил личной гигиены, а также проведение дезинфекции

В Хабаровском крае возобновили деятельность салоны красоты, СПА–салоны, предприниматели и организации, предоставляющие косметологические и массажные услуги, а также парикмахерские.

Правовой основой для этого стали изменения в постановление Правительства Хабаровского края о мероприятиях по предупреждению распространения коронавируса в регионе, внесенные губернатором Сергеем Фургалом 4 апреля.

По информации министерства сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности края, возобновить работу с 10 апреля смогут около 950 организаций. До этого срока им необходимо провести дезинфекцию рабочих помещений, а также другие мероприятия, которые позволят обезопасить посетителей и сотрудников.

Посетители салонов строго рекомендовано неукоснительно соблюдать социальное дистанцирование. Речь идет об установлении специального пропускного режима, в том числе за счет нанесения разметки.

По состоянию на 10 апреля на лечении находятся 17 пациентов из 24 выявленных в Хабаровском крае. С подозрением на заболевание - 16 пациентов. Из числа пациентов с подтвержденным диагнозом 3 тяжелобольных пациента в возрасте старше 65 лет, из них 2 на ИВЛ. В стационарах края около 160 пациентов с внебольничными пневмониями, из них 51 ребенок.

В Хабаровском инфекционном госпитале содержатся также 54 пациента с внебольничными пневмониями (движение за сутки: госпитализировано 7, выписано 6). За сутки поступило 2 пациента с ОРВИ, 7 выписано, всего госпитализировано 30.⠀

В изоляторах края 7 человек из числа близких контактов с заболевшими, все в удовлетворительном состоянии, признаков заболевания нет. Под медицинским наблюдением 2,5 тысяч человек прибывших из зарубежных поездок, из них 17 в обсерваторе, сообщает краевой минздрав.

Олег КУЛЬГИН. 

Журнал "Дальневосточный капитал"

 

 

Автор:
Теги: самоизоляция  коронавирус 



Новости партнеров




Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: [email protected]

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: [email protected]