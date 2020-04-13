950 предприятий бытового обслуживания возобновили работу в Хабаровском крае

Обязательным условием восстановления работы является соблюдение санитарных норм и правил личной гигиены, а также проведение дезинфекции

В Хабаровском крае возобновили деятельность салоны красоты, СПА–салоны, предприниматели и организации, предоставляющие косметологические и массажные услуги, а также парикмахерские.

Правовой основой для этого стали изменения в постановление Правительства Хабаровского края о мероприятиях по предупреждению распространения коронавируса в регионе, внесенные губернатором Сергеем Фургалом 4 апреля.

По информации министерства сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности края, возобновить работу с 10 апреля смогут около 950 организаций. До этого срока им необходимо провести дезинфекцию рабочих помещений, а также другие мероприятия, которые позволят обезопасить посетителей и сотрудников.

Посетители салонов строго рекомендовано неукоснительно соблюдать социальное дистанцирование. Речь идет об установлении специального пропускного режима, в том числе за счет нанесения разметки.

По состоянию на 10 апреля на лечении находятся 17 пациентов из 24 выявленных в Хабаровском крае. С подозрением на заболевание - 16 пациентов. Из числа пациентов с подтвержденным диагнозом 3 тяжелобольных пациента в возрасте старше 65 лет, из них 2 на ИВЛ. В стационарах края около 160 пациентов с внебольничными пневмониями, из них 51 ребенок.

В Хабаровском инфекционном госпитале содержатся также 54 пациента с внебольничными пневмониями (движение за сутки: госпитализировано 7, выписано 6). За сутки поступило 2 пациента с ОРВИ, 7 выписано, всего госпитализировано 30.⠀

В изоляторах края 7 человек из числа близких контактов с заболевшими, все в удовлетворительном состоянии, признаков заболевания нет. Под медицинским наблюдением 2,5 тысяч человек прибывших из зарубежных поездок, из них 17 в обсерваторе, сообщает краевой минздрав.

Олег КУЛЬГИН.

Журнал "Дальневосточный капитал"