Количество счетов-эскроу на Дальнем Востоке выросло в семь раз

Активней всего проектное финансирование долевого жилищного строительства развивается в Приморском крае

По итогам 2019 года на Дальнем Востоке был открыт 801 счёт эскроу. За четыре месяца количество счетов, предназначенных для расчётов по договорам участия в долевом строительстве, увеличилось почти в семь раз. Об этом свидетельствуют результаты обследования уполномоченных банков, в которых могут открываться расчётные счета застройщиков и счета эскроу, сообщает газета «Золотой Рог» со ссылкой на пресс-службу Дальневосточного ГУ Банка России.

До 2,4 млрд рублей или в 28 раз увеличилась сумма средств, размещённых участниками долевого строительства на счетах эскроу. Количество кредитных договоров, заключённых банками с застройщиками, выросло с 14 до 31, а их сумма — с 4 млрд до 14,4 млрд рублей.

По сданным объектам строительства раскрыты четыре счёта эскроу: три в Бурятии и один в Приморье. Сумма средств, перечисленных с раскрытых эскроу-счетов застройщикам и банкам в погашение предоставленных кредитов, составила 9,3 млн рублей.

Главный эксперт Аппарата главного управления Дальневосточного ГУ Банка России Ирина БАЯНОВА подчеркнула, что активней всего проектное финансирование долевого жилищного строительства развивается в Приморском крае. «Здесь между банками и застройщиками на начало 2020 года было заключено 22 кредитных договора на 10,5 млрд рублей, — рассказала эксперт, добавив: «Помимо Приморья и Бурятии по новой схеме финансирования проекты реализуются в Хабаровском крае, Якутии, Амурской и Сахалинской областях».

Напомним, подход к привлечению денежных средств в долевое строительство изменился с 1 июля 2019 года. Застройщик не получает деньги напрямую, вместо этого они хранятся на счетах эскроу в уполномоченных банках. Забрать их застройщик может только после передачи первому покупателю ключей от нового жилья.

Проектное финансирование исключает случаи, когда дольщики оставались и без денег, и без жилья, так как застройщик не может привлекать деньги на один объект, а строить на них другой — за этим следит уполномоченный банк. Для возведения дома он должен использовать собственные средства или банковские кредиты.

Анна МАЦОВСКАЯ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.



