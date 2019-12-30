Прибыльность крабового бизнеса сильно упала

Глава группы компаний «Антей» прогнозирует тяжелые времена для рыбопромышленников после введения аукционов

Последние изменения законодательства о рыболовстве и введение инвестиционных квот значительно повысили риски для капиталовложений в развитие отрасли, считает президент группы компаний «Антей» Иван МИХНОВ.

«Последние два года были для отрасли сплошными американскими горками. Инвестиции в эту сферу после изменения законодательства стали крайне рискованными. Финансовая нагрузка, связанная с аукционами, сильно ударит по развитию отрасли. Каждый день в своей работе мы сталкиваемся с кучей препятствий. Это административные барьеры, взаимоотношения с Россельхознадзором, МВД, ФСБ, имею в виду пограничников, налоговой, Роспотребнадзором, таможней. Пальцев двух рук, наверное, не хватит, чтобы все это перечислить», - цитирует г-на Михнова ТАСС.

По словам рыбопромышленника, поставки живого краба также осложнены плохой инфраструктурой на границе.

- С китайской стороны границы все замечательно - широкие дороги, множество полос и окон для прохождения таможни; с российской - условно одно окно, где сидит человек с ружьем, и хвост машин на 150-200 фур чуть ли не до самого Владивостока. Продолжительное ожидание досмотра груза сильно осложняет поставки, и это очень критично для живой продукции, - говорит глава «Антея». - В море досмотр чуть попроще, но бывают дни - выходные, праздничные, - когда таможня не работает, что также играет против поставок живого продукта. Предложение простое - создать нормальную транспортную и таможенную инфраструктуру, построить дороги. Мы будем работать лучше и умнее, а государство соберет больше налогов и пошлин. А пока мы работаем, что называется, не потому что, а вопреки.

Как отметил Михнов, в будущем российская рыбопромышленная отрасль может столкнуться с серьезными проблемами.

- Масштабное сворачивание отрасли еще не наступило, но настанет в будущем. Огромные цены на аукционах приведут к закрытию многих компаний. Мы все же рискнули с аукционом, - продолжил глава «Антея». - Если бы мы не купили сейчас на аукционе еще дополнительные квоты на 7 тыс. тонн краба, то мы бы даже сократили свой флот, потому что половина судов осталась бы без работы. Однако нам удалось найти средства, в том числе, не буду этого скрывать, не без помощи. С 1 января наша квота составит 12 тыс. тонн краба, из которых 5 тыс. тонн в Мурманске и 7 тыс. тонн на Дальнем Востоке. Где-то 40% - это кинг-краб (камчатский краб - прим. ТАСС), остальные 60% - это стригуны. Маржинальность крабового бизнеса сильно упала. После введения инвестиционных квот и аукциона, если останется 20% маржи, то уже будет хорошо. Мы с учетом инвестиций, строительства судов, выплаты кредитов, закладываем рентабельность 25%. До аукционов она была выше, иногда 40%, а на некоторые виды крабов достигала до 60%, но это все надо забыть, это было до поправок в законодательство.

Досье Деловой газеты «Золотой Рог»: Закон «квоты в обмен на инвестиции» был разработан по поручению президента Владимира ПУТИНА. Задача этого закона - вернуть в Россию те деньги, которые заработаны на рыбном промысле и будут расходоваться на строительство новых заводов, новых судов. В октябре состоялся электронный аукцион по распределению так называемых инвестиционных квот на вылов краба. На торги были выставлены права на вылов 40,08 тыс. тонн краба (50% от общей квоты) начальной ценой около 125,5 млрд рублей. Для вылова на Дальнем Востоке предлагался 31 лот, остальные - для Северного бассейна. Торги прошли по 35 лотам. Распределение квоты предусматривает инвестиционные обязательства. Владельцы квоты должны будут построить на российских верфях 41 судно для добычи крабов: 31 - для Дальнего Востока, 10 - для Северного бассейна. Примерная стоимость одного судна - около 1 млрд рублей в зависимости от комплектации. Срок его строительства не должен превышать пяти лет со дня заключения договора. В торгах приняли участие 23 компании, из них 18 стали обладателями квот. Больше всех получили структуры группы «Антей» (в том числе ООО «Антей» из Владивостока), СЗРК и Русской рыбопромышленной компании (РРПК). Со всеми победителями аукционов Росрыболовство подписало договоры, и они смогут приступить к работе с 1 января 2020 года.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.