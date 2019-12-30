Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Прибыльность крабового бизнеса сильно упала
Глава группы компаний «Антей» прогнозирует тяжелые времена для рыбопромышленников после введения аукционов
Последние изменения законодательства о рыболовстве и введение инвестиционных квот значительно повысили риски для капиталовложений в развитие отрасли, считает президент группы компаний «Антей» Иван МИХНОВ.
«Последние два года были для отрасли сплошными американскими горками. Инвестиции в эту сферу после изменения законодательства стали крайне рискованными. Финансовая нагрузка, связанная с аукционами, сильно ударит по развитию отрасли. Каждый день в своей работе мы сталкиваемся с кучей препятствий. Это административные барьеры, взаимоотношения с Россельхознадзором, МВД, ФСБ, имею в виду пограничников, налоговой, Роспотребнадзором, таможней. Пальцев двух рук, наверное, не хватит, чтобы все это перечислить», - цитирует г-на Михнова ТАСС.
По словам рыбопромышленника, поставки живого краба также осложнены плохой инфраструктурой на границе.
- С китайской стороны границы все замечательно - широкие дороги, множество полос и окон для прохождения таможни; с российской - условно одно окно, где сидит человек с ружьем, и хвост машин на 150-200 фур чуть ли не до самого Владивостока. Продолжительное ожидание досмотра груза сильно осложняет поставки, и это очень критично для живой продукции, - говорит глава «Антея». - В море досмотр чуть попроще, но бывают дни - выходные, праздничные, - когда таможня не работает, что также играет против поставок живого продукта. Предложение простое - создать нормальную транспортную и таможенную инфраструктуру, построить дороги. Мы будем работать лучше и умнее, а государство соберет больше налогов и пошлин. А пока мы работаем, что называется, не потому что, а вопреки.
Как отметил Михнов, в будущем российская рыбопромышленная отрасль может столкнуться с серьезными проблемами.
- Масштабное сворачивание отрасли еще не наступило, но настанет в будущем. Огромные цены на аукционах приведут к закрытию многих компаний. Мы все же рискнули с аукционом, - продолжил глава «Антея». - Если бы мы не купили сейчас на аукционе еще дополнительные квоты на 7 тыс. тонн краба, то мы бы даже сократили свой флот, потому что половина судов осталась бы без работы. Однако нам удалось найти средства, в том числе, не буду этого скрывать, не без помощи. С 1 января наша квота составит 12 тыс. тонн краба, из которых 5 тыс. тонн в Мурманске и 7 тыс. тонн на Дальнем Востоке. Где-то 40% - это кинг-краб (камчатский краб - прим. ТАСС), остальные 60% - это стригуны. Маржинальность крабового бизнеса сильно упала. После введения инвестиционных квот и аукциона, если останется 20% маржи, то уже будет хорошо. Мы с учетом инвестиций, строительства судов, выплаты кредитов, закладываем рентабельность 25%. До аукционов она была выше, иногда 40%, а на некоторые виды крабов достигала до 60%, но это все надо забыть, это было до поправок в законодательство.
Досье Деловой газеты «Золотой Рог»: Закон «квоты в обмен на инвестиции» был разработан по поручению президента Владимира ПУТИНА. Задача этого закона - вернуть в Россию те деньги, которые заработаны на рыбном промысле и будут расходоваться на строительство новых заводов, новых судов. В октябре состоялся электронный аукцион по распределению так называемых инвестиционных квот на вылов краба. На торги были выставлены права на вылов 40,08 тыс. тонн краба (50% от общей квоты) начальной ценой около 125,5 млрд рублей. Для вылова на Дальнем Востоке предлагался 31 лот, остальные - для Северного бассейна. Торги прошли по 35 лотам. Распределение квоты предусматривает инвестиционные обязательства. Владельцы квоты должны будут построить на российских верфях 41 судно для добычи крабов: 31 - для Дальнего Востока, 10 - для Северного бассейна. Примерная стоимость одного судна - около 1 млрд рублей в зависимости от комплектации. Срок его строительства не должен превышать пяти лет со дня заключения договора. В торгах приняли участие 23 компании, из них 18 стали обладателями квот. Больше всех получили структуры группы «Антей» (в том числе ООО «Антей» из Владивостока), СЗРК и Русской рыбопромышленной компании (РРПК). Со всеми победителями аукционов Росрыболовство подписало договоры, и они смогут приступить к работе с 1 января 2020 года.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Новости партнеров
Новости тематики
- Прибыльность крабового бизнеса сильно упала
- "Систему-112" ввели в постоянную работу на Сахалине и Курилах
- Русская Рыбопромышленная Компания централизовала функции управления во Владивостоке
- ННК рассказала гостям ВЭФ о своих проектах - от Арктики до Дальнего Востока
- ВостокУголь-Диксон и Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта подписали соглашение о сотрудничестве
- ННК обеспечит топливом отряд "Лиза Алерт" в Бурятии
- Принят закон о контроле цен на бензин и дизель
- Состоялось годовое собрание акционеров АО "ДГК"
- В честь Сахалина назвали большой алмаз
- 4-й международный инвестиционный Восточный нефтегазовый форум примет более 200 руководителей главных компаний отрасли
Новости раздела
- Со следующего года рыбопромышленники Камчатки начнут использовать инвестиционные квоты
- Прибыльность крабового бизнеса сильно упала
- "Ростелеком" создал первый полностью цифровой район на Дальнем Востоке
- На Амурском судостроительном заводе начали строить корабль для рыболовов Камчатки
- Грузооборот ДВЖД в 2019 году составил 144 млн тонн
- У Дальнего Востока нет ни времени, ни денег на реформу
- "Сила Сибири" перепала и Дальнему Востоку
- На Колыме побит 40-летний рекорд по добыче золота
- На Дальнем Востоке откроется высокотехнологичное производство систем запуска двигателей
- "Давайте предложим сделать одним большим ТОРом всю Россию"
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Зачем экс-мэр столицы Приморья задумал открыть во Владивостоке еще один аэропорт
- Экс-мэр Владивостока рассказал, как будет вести себя дальше
- Дальний Восток устал зависеть от привозного топлива
- "Акцент" вносит свой вклад в будущее региона
- Мостовые извилины
- Крабы зацепились за стапель
- Один в пыли не воин
- "Давайте предложим сделать одним большим ТОРом всю Россию"
- Военнослужащие в Приморье перестарались, выполняя приказ командира
- "Манипулировать социальной значимостью портов не позволим"