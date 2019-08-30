За качеством бензина следит "цифра"

Бесперебойное снабжение АЗС и предприятий Приморья высококачественными горюче-смазочными материалами в значительной степени происходит через нефтебазу ООО «РН-Востокнефтепродукт» в Вольно-Надеждинском.

После проведенной модернизации возможности базы возросли – повысились производительность и эффективность работы, экологичность производства. Но главное – на объект пришли цифровые технологии, благодаря которым контроль за качеством нефтепродуктов станет еще строже.

Путь нефтепродуктов к приморским потребителям начинается на нефтеперерабатывающих заводах «Роснефти» в Комсомольске-на-Амуре и в Ангарске. Оттуда топливо везут по железной дороге на нефтебазу в Вольно-Надеждинском. После прибытия на объект и проведения лабораторных исследований топливо по отдельным трубопроводам перекачивается в резервуары. Одновременно система может обслуживать до пяти цистерн, а максимальное количество обрабатываемых цистерн в сутки составляет 20.









Насосная станция также прошла серьезную модернизацию. Смешение и утечка нефтепродуктов исключены: в случае возникновения нештатной ситуации подача топлива автоматически перекрывается. Каждые 20 минут запускается вентиляция, а в случае разгерметизации система отключает подачу нефтепродуктов.

Топливо хранится в пяти резервуарах. Шестой – резервный. Внутри каждого резервуара установлены датчики для измерения уровня нефтепродуктов, которые при достижении определенной отметки автоматически прекрывают его дальнейшую подачу. Попаданию паров нефтепродуктов в атмосферу препятствуют специальные понтоны в резервуарах. Модернизация продолжится и к 2021 году планируется увеличить объемы хранения нефтепродуктов в два раза.

Специалисты нефтебазы подчеркивают, что современные технологии полностью защищают предприятие от возникновения нештатных ситуаций: при малейших сбоях механизмы автоматически блокируются. На предприятиях «Роснефти» строго соблюдаются все нормы и требования в сфере пожарной и промышленной безопасности, а также охраны труда.

- Модернизация предприятия позволила повысить его технологический уровень, эффективность работы, промышленную и экологическую безопасность. Под каждый вид топлива установлено по два насоса – один в качестве резервного, если первый выйдет из строя. Наша работа заключается в том, чтобы качественное топливо бесперебойно поступало потребителям, — подчеркнул директор Вольно-Надеждинской нефтебазы Руслан Калбиев.

Выпускник нефтехимического факультета, он за несколько лет прошел путь от рядового сотрудника до руководителя одного из важнейших объектов ООО "РН-Востокнефтепродукт" в Приморье.

Автоматическая станция налива способна одновременно обслуживать четыре бензовоза, при этом недолив или перелив топлива исключен благодаря автоматике. Станция оснащена автоматизированными системами измерений, оборудованием для проведения контроля метрологических характеристик систем налива нефтепродуктов с массовыми расходомерами.

- Контроль качества на соответствие нормативной документации – приоритет «Роснефти». В испытательной лаборатории установлено современное автоматизированное оборудование. Паспортизация проходит по всем показателям. Пробы нефтепродуктов отбираются несколько раз, прежде чем они попадают к потребителю. Все результаты автоматически заносятся в специальную систему и только после этого партия топлива получает паспорт качества, - рассказывает заведующая сектором качества ООО «РН-Востокнефтепродукт» Елена Процко.

Для «Роснефть» Приморье и весь Дальний Восток – регион стратегического присутствия. Компания инвестирует в развитие нефтебазового хозяйства и сети АЗС с тем, чтобы в полной мере удовлетворить растущие потребности жителей и предприятий в качественном топливе.