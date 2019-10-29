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Русская Рыбопромышленная Компания централизовала функции управления во Владивостоке
С 28 октября 2019 года управление бизнесом Русской Рыбопромышленной Компании консолидировано на Дальнем Востоке, где теперь зарегистрирована компания. Функции, ранее осуществлявшиеся в Москве, переведены во Владивосток.
«Смена адреса регистрации и релокация офиса – логичное решение для компании, операционная деятельность которой ведется на Дальнем Востоке, - прокомментировал генеральный директор РРПК Федор Кирсанов. – Семичасовая разница во времени между московским и приморским офисами затрудняла процесс взаимодействия и принятия решений, устранение этого разрыва послужит повышению эффективности управления бизнесом. Теперь все функции консолидированы во Владивостоке, где компания родилась, живет и будет развиваться дальше».
На повышение операционной эффективности компании и централизацию бизнес-процессов направлен комплекс программ и мероприятий, реализуемых сегодня РРПК. Так, весной 2019 года в Приморье открыт современный Кадровый центр компании, в ближайшее время будет запущен первый в отрасли автоматизированный Центр управления флотом.
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