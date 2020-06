ВЭБ.РФ стал победителем конкурса ADFIAP за проект в сфере образования в Якутии

ВЭБ.РФ стал победителем конкурса, организованного Ассоциацией институтов развития Азии и стран Тихоокеанского региона (ADFIAP), в номинации "Корпоративная социальная ответственность" за реализацию на Дальнем Востоке проекта социального воздействия "Повышение образовательных результатов учащихся Республики Саха (Якутия)"

ВЭБ.РФ в соответствии с постановлением Правительства РФ выполняет функцию оператора проектов социального воздействия в России на всем протяжении их пилотной апробации до 2024 года. Непосредственным организатором образовательного проекта, поддержанного Правительством Республики Саха (Якутия), выступает Фонд развития Дальнего Востока и Арктики (ФРДВ, входит в группу ВЭБ.РФ).

Проект стартовал в июне 2019 года, став одним из мероприятий по достижению целей нацпроекта «Образование», в нем участвуют около 5 тысяч учащихся и свыше 700 учителей из 27 школ муниципального района «Хангаласский улус».

«Механизм проектов социального воздействия соединяет в себе частную инициативу, привлечение внебюджетных инвестиций и самое главное - нацеленность на конкретный эффект. Это - новые технологии решения социально значимых задач. Образовательный проект в Якутии стал первым в России проектом социального воздействия, его цель - повышение образовательных результатов учащихся на 10%, а также результатов на всероссийских школьных олимпиадах. Мы ожидаем активного вовлечения регионов в реализацию подобных проектов, рассчитываем на запуск до 2024 года не менее 30 проектов социального воздействия в различных направлениях социальной сферы с общим объемом привлеченных средств частных инвесторов до 3 млрд рублей. При реализации проектов в социальной сфере важен не сам факт оказания услуги, а достигаемые конкретные изменения и социальные эффекты», - отметила заместитель председателя ВЭБ.РФ Светлана Ячевская.

Исполнителем проекта определен Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», ведущие эксперты которого в ходе реализации проекта осуществляют дополнительную подготовку управленческих команд и педагогов, учащихся в очной и дистанционной форме, способствуют созданию профессиональных обучающихся сообществ школ и развитию культуры управления на основе данных. В реализацию проекта вовлекаются не только учащиеся, педагоги, руководители школ и муниципального образования, но также родители и местное сообщество.

ФРДВ предоставляет Национальному исследовательскому университету «Высшая школа экономики» до 60 млн рублей на реализацию проекта. В случае достижения эффекта в 2022 году заказчик проекта (Минобрнауки Республики Саха (Якутия) выплатит организатору проекта грант в форме субсидии, которая возместит расходы.

Важным условием проекта является создание такой модели, чтобы после его завершения учителя и управленцы на местах смогли самостоятельно развивать свою систему образования, применяя свой опыт и привнесенные инновации. Поэтому опора на местный кадровый потенциал – один из основных принципов проекта. Мероприятия реализуются в тесном взаимодействии с лучшими специалистами и центрами компетенций Хангаласского улуса и Республики Саха (Якутия).

В первый год реализации проекта в учебных и просветительских мероприятиях приняли участие более 900 человек, включая родителей, учеников 7 и 9 классов, директоров и учителей; проведен мониторинг индивидуального академического прогресса школьников по русскому языку и математике; организовано тестирование обучающихся 4, 6, 7 и 8 классов, каждому учителю и школьнику были подготовлены рекомендации по улучшению образовательных результатов. Также было проведено тестирование всех учителей. Разработан аналитический «Паспорт школы».

В этом году ВЭБ.РФ победил в двух номинациях ADFIAP, помимо номинации «Корпоративная социальная ответственность", госкорпорация стала победителем в номинации «Экономическое развитие территорий». Таким образом, у ВЭБ.РФ уже шесть наград ADFIAP. Так, в 2016 году специальный диплом «За выдающееся достижение по внедрению принципов устойчивого развития в практику работы организации» был вручен ВЭБ за разработку Дорожной карты по устойчивому развитию; в мае 2016 ВЭБ стал победителем в номинации «Инфраструктурное развитие» за участие в проекте строительства Богучанской ГЭС; в 2014 ВЭБу был вручен диплом "Лучший проект в области промышленности или инфраструктуры, построенный на принципах устойчивого развития" за участие в строительстве и реконструкции малых гидроэлектростанций в Карелии; отчет Группы ВЭБ об устойчивом развитии за 2011 год был признан победителем конкурса ADFIAP в номинации «Лучший отчет в области устойчивого развития».

Ассоциация финансовых институтов развития Азиатского и Тихоокеанского региона (Association of Development Financial Institutions of Asia and Pacific ADFIAP) основана в 1976 г. На сегодняшний день это одно из крупнейших международных объединений институтов развития, которое включает 131 организацию из 45 стран. ВЭБ.РФ - полноправный член ADFIAP с января 2013 г., входит в состав Совета директоров ADFIAP. Работа Ассоциации направлена на координацию действий финансовых институтов развития в целях социально-экономического развития стран региона.

Журнал "Дальневосточный капитал".