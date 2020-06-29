"Ростелеком" откроет региональный центр обработки данных на Сахалине

«Ростелеком» планирует осенью ввести в эксплуатацию региональный центр обработки данных (ЦОД) в Южно-Сахалинске. ЦОД поможет обеспечить вычислительными ресурсами и системами хранения данных государственный сегмент и представителей бизнеса Сахалинской области.

Основной задачей центра является обеспечение стабильной бесперебойной работы размещенного в нем оборудования, хранение информации, а также предоставление защищенных каналов связи, по которым происходит обмен данными.

На начальном этапе мощность ЦОД составит 1,5 МВт, емкость машинных залов - 25 стойко-мест.

«Строительство первого такого мощного коммерческого ЦОД на Дальнем Востоке - еще одно направление в развитии цифровой инфраструктуры региона. Центр обработки данных позволит закрыть потребности в таких сферах, как здравоохранение, безопасность населения, образование, логистика и поддержка стратегических проектов и инициатив. Клиенты смогут брать в аренду вычислительные мощности платформы, размещать собственные информационные системы и другое. Кроме того, наличие собственного дата-центра - это повышение инвестиционной привлекательности территории», - сказал директор Сахалинского филиала ПАО «Ростелеком» Андрей СУН.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.



