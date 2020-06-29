Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
"Ростелеком" откроет региональный центр обработки данных на Сахалине
«Ростелеком» планирует осенью ввести в эксплуатацию региональный центр обработки данных (ЦОД) в Южно-Сахалинске. ЦОД поможет обеспечить вычислительными ресурсами и системами хранения данных государственный сегмент и представителей бизнеса Сахалинской области.
Основной задачей центра является обеспечение стабильной бесперебойной работы размещенного в нем оборудования, хранение информации, а также предоставление защищенных каналов связи, по которым происходит обмен данными.
На начальном этапе мощность ЦОД составит 1,5 МВт, емкость машинных залов - 25 стойко-мест.
«Строительство первого такого мощного коммерческого ЦОД на Дальнем Востоке - еще одно направление в развитии цифровой инфраструктуры региона. Центр обработки данных позволит закрыть потребности в таких сферах, как здравоохранение, безопасность населения, образование, логистика и поддержка стратегических проектов и инициатив. Клиенты смогут брать в аренду вычислительные мощности платформы, размещать собственные информационные системы и другое. Кроме того, наличие собственного дата-центра - это повышение инвестиционной привлекательности территории», - сказал директор Сахалинского филиала ПАО «Ростелеком» Андрей СУН.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости партнеров
Новости тематики
- "Ростелеком" откроет региональный центр обработки данных на Сахалине
- Интернет скачивается с бешеной скоростью
- 100 работ на конкурс "Вместе в цифровое будущее" подали журналисты и блогеры Дальнего Востока
- "Ростелеком" создал первый полностью цифровой район на Дальнем Востоке
- МегаФон и Booking.com предложат бесплатный роуминг в 130 странах мира
- МегаФон даст возможность абонентам платить кэшбэком за услуги связи
- Участвовать в управлении интернетом может каждый
- Tele2 дарит скидку на перелет
- Tele2 строит эффективную розницу на Дальнем Востоке
- Tele2 запустила сеть 4G на Курилах
Новости раздела
- "Ростелеком" откроет региональный центр обработки данных на Сахалине
- Со 2 июля автомобили и пиво бизнесмены больше не смогут задекларировать на Сахалине
- На Дальневосточной железной дороге новый топ-менеджер
- Жителям Камчатки пообещали "Доступную рыбу"
- Порты Приморья обеспечили основную загрузку Дальневосточному бассейну
- Международный мост через реку Амур "Благовещенск - Хэйхэ" ждёт первых автомобилистов
- По заповедным местам
- Бизнес просит доработать меры поддержки
- Инвесторы особых режимов заморозили проекты
- На Камчатке начали выпускать в день 300 килограмм пищевой добавки "Омега-3"
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Спасение с курорта
- В регионе увеличится количество лабораторий, тестирующих на COVID-19
- В крае продолжается масштабная дезинфекция
- "Ужас! Там же рядом дети ходят"
- Путин выступит с телеобращением перед россиянами
- В Китае заинтересовались мнением жителей Владивостока
- "Либералы критикуют парад Победы ежегодно, с усердием, похожим на ненависть..."
- "Отмена ВЭФ – повод задуматься"
- В столице края хотят построить пять башен
- "Аэрофлот" вновь начал продавать дешевые билеты из Владивостока в Москву