Крабового короля подвело прошлое

Выстрелы десятилетней давности могут запустить очередную волну передела на валютоемком рынке

Главное следственное управление Следственного комитета России ходатайствует перед судом об избрании в отношении Олега КАНА, самого известного крабопромышленника России, заочно меры пресечения в виде заключения под стражу, после чего он будет объявлен в международный розыск.

Как сообщает пресс-служба Следкома, предполагаемого собственника «Владивостокского ГУМа», а также еще ряда бизнесов во Владивостоке и на Сахалине, подозревают в организации физического устранения в октябре 2010 года во Владивостоке Валерия ПХИДЕНКО. Ранее в отношении Кана было вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого, и он объявлен в федеральный розыск. Пособник этого преступления – Дмитрий ПОЛЯКОВ, в 2011 г. осужден к лишению свободы.

Квоты покоя не дают

Кампания против Олега Кана развернулась в конце прошлого года, и часть экспертов связывала ее с предстоящим перераспределением крабовых квот. Федеральные СМИ обвинили бизнесмена в контрабанде дальневосточного краба. Утверждалось, что топ-менеджер управлял крабовым холдингом через подставных лиц, в нелегальной схеме использовались офшорные компании, зарегистрированные в Панаме. Олегу Кану и его сыну, как сообщалось, принадлежало около 20 компаний по добыче краба и креветки.

Тогда в компаниях Олега Кана были проведены обыски. «В результате комплекса оперативно-разыскных мероприятий, проведенных правоохранительными органами Сахалинской области, получены сведения о том, что с начала 2000-х годов в Дальневосточном федеральном округе действует организованная группа лиц, которые занимаются контрабандой стратегически важных товаров и ресурсов, а именно камчатского краба», — комментировала пресс-служба УФСБ России по Сахалинской области.

Однако пока бизнес Кана работает, так как предприниматель не является собственником юридических лиц, которые имеют действующие договоры с Росрыболовством. 17 января 2020 года вышел приказ Росрыболовства, и эти компании - в списке тех, кому полагаются квоты на краба и креветку. Так, ООО «Кук», ООО «Монерон», ООО «Поларис» имеют доли камчатского краба в Западно-Камчатской и Камчатско- Курильской подзоне.

Также в Охотском море, предположительно, на империю крабового короля работает ООО «Восточно-промысловая компания», а в подзоне Приморья - ООО «ДВ –Флот».

Между тем, пока претензий к этим компаниям у силовых структур нет. Они не замечены в каком-либо браконьерстве либо каких-то других правонарушениях, которые позволили бы Росрыболовству расторгнуть договоры пользования и лишить их квот. При этом эффективность крабового и креветочного бизнеса у беглого предпринимателя - лучшая в стране. Компании всегда выбирают весь объем квот и имеют устоявшиеся каналы сбыта продукции в Японии, Южной Корее и Китае.

Источник газеты «Золотой Рог» поясняет, что главный актив Олега Кана - это не только квоты на краба. После прошедших аукционов одним из главных держателей квот стали несколько новых игроков, например, группа «Антей», за которой стоит капитал семьи РОТЕНБЕРГОВ. Но новичкам не хватает опыта ведения бизнеса, и самое главное, - азиатского рынка, на котором группа компаний Кана забрала себе всех лучших покупателей.

«Безусловно, сейчас для империи Кана наступят сложные времена. Но часть компаний управляется его партнерами. Это проверенные компаньоны, и, скорее всего, они полностью автономны. Поэтому наивно думать, что империя быстро развалится»,- комментируют наши источники.

В том, что бизнес Олега Кана пока успешно работает, можно убедиться, зайдя в модные рестораны Владивостока, которые угощают российских и зарубежных гостей живым крабом. Считается, что во Владивостоке лучшие крабовые рестораны в России, и их успешный бизнес - это также предпринимательская способность команды Олега Кана.

Между тем, Приморский край всего лишь около 5 лет назад стал привлекательным регионом для инвестиций Олега Кана. До этого крабовые миллиарды в России особо не мелькали. Даже родной для семьи Кана Сахалин не был посыпан деньгами крабового короля.

Из тралмастера в олигархи

Как нажил бывший тралмастер Кан свое состояние, что его стали причислять к самым богатым людям России? Большинство людей, следящих за его карьерой бизнесмена, уверены, что именно браконьерские поставки живого краба и позволили ему сколотить состояние.

Империя крабового короля зародилась именно тогда, когда была разгромлена крабовая империя Аркадия ГОНТМАХЕРА. Уголовное дело о незаконном вылове биоресурсов России было возбуждено следственным комитетом при МВД РФ (теперь следственный департамент МВД) 29 июня 2007 года. Первоначально фигурантами дела были 14 человек, однако впоследствии под суд пошли президент компании Global Fishing Inc. Аркадий Гонтмахер, президент ЗАО «Восточные рыбные ресурсы» Азиз ЭМБАРЕК и главный бухгалтер ЗАО Александр СУСЛОВ. Еще один обвиняемый, гражданин Германии Сергей ДАРМИНОВ, скрылся от следствия и был объявлен в международный розыск. Всем им вменялись «организация преступного сообщества» (ст. 210 УК РФ), «нарушение законодательства Российской Федерации о континентальном шельфе и об исключительной экономической зоне Российской Федерации» (ст. 253 УК РФ) и «легализация (отмывание) денежных средств» (ст. 174-1 УК РФ).

Всего было зарегистрировано 25 компаний, которые в январе 2007 года образовали холдинг «Восточные рыбные ресурсы» с исполнительными центрами в Москве, Петропавловске-Камчатском, Владивостоке, Магадане, Пусане и Вашингтоне.

Готовая крабовая продукция, по данным следствия, доставлялась в Пусан, а оттуда под видом легальной направлялась в адрес принадлежавшей Аркадию Гонтмахеру Global Fishing Inc. По подсчетам сыщиков, в 2006 году холдинг «Восточные рыбные ресурсы» незаконно добыл 21 тыс. тонн краба-сырца вместо положенных 1,5 тыс. тонн, в 2007 году - 15 тыс. тонн вместо 2,6 тыс. квотированных тонн. А общий ущерб, по подсчетам следствия, составил $545 млн, или 5,4 млрд рублей.

Однако вместо одних браконьеров в Охотское море пришли другие. Ряд небольших компаний имел небольшие квоты, и они в разы перелавливали выделенные им лимиты. Было много и тех, кто не имел легальных квот. Однако вскоре эти «неуловимые» суда, стали задерживаться пограничниками. И чем меньше оставалось в море браконьеров, тем дороже становился краб. И вскоре только компании Кана стали основными добытчиками краба.

Нашли зацепку

Убитый Валерий Пхиденко был владельцем небольшого крабового бизнеса, но, как рассказывают источники, знающие структуру крабового бизнеса на Сахалине 10 лет назад, к моменту своей смерти Валерий Пхиденко уже не являлся владельцем какой - либо крабовой компании, либо какого-то другого бизнеса.

Был ли ранее какой-то личный конфликт между Каном и убитым Пхиденко, о котором бы знали сахалинские бизнесмены, связанные с добычей краба, не известно. Однако на Олега Кана было покушение, после чего он всегда ходил с охраной.

Сколько продержится беглый крабовый олигарх, и предстанет ли он перед российским судом? Ответ на этот вопрос не однозначный. Ходят разные версии нахождения предпринимателя, это и Япония, и Китай, и Южная Корея.

Между тем, Олег Кан - не первый предприниматель, который, находясь в международном розыске будет, возможно, и дальше присутствовать на крабовом рынке. Похоже, что уголовные дела против владельцев крабовых компаний еще не раз будут становиться новостями российских СМИ. Валютоемкий краб является катализатором многих процессов передела собственности, и процесс этот еще далек от завершения.

Виталий МОРОЗОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.



