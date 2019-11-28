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Раскрываем тайны 150 крупнейших предприятий Дальнего Востока
Вся экономика региона в полномасштабном исследовании журнала «Дальневосточный капитал»!
Вашему вниманию предлагается эксклюзив, который вы не найдете больше нигде! Исследование необходимо любому, кто изучает экономику Дальнего Востока, строит здесь свой бизнес или только собирается выходить на региональный рынок.
Оценка экономической ситуации в краях и областях ДФО, анализ отраслей, подробные показатели работы предприятий региона, рейтинги по выручке и эффективности компаний, итоги работы новых инструментов - Свободного порта и ТОРов, заключения экспертов и многое, многое другое.
Внимание! Данный материал не публикуется в интернете, а будет доступно только подписчикам и покупателям журнала за октябрь 2019 г. Также вы можете приобрести исследование в редакции. Заказать его можно через электронную почту [email protected], либо по телефонам (423)2-45-04-85, 2-45-03-94.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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