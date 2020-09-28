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"Всеволод Сибирцев" за три месяца на промысле в Тихом океане выпустил 25 млн банок
Вся продукция плавбазы помечена фирменным знаком «Доброфлота» - «Сделано в море»
Флагман группы компаний «Доброфлот» выпустил 25 миллионов банок консервной продукции и пресервов за три месяца работы в Тихом океане.
14 июня плавбаза вышла в плановый рейс на промысел сардины-иваси и скумбрии в Южно-Курильскую зону. За время экспедиции «Всеволод Сибирцев» принял на борт и переработал в море около 20 000 тонн свежей рыбы.
В ближайшее время банки, сделанные в море, будут доставлены на российский берег транспортными рефрижераторами ГК «Доброфлот».
В октябре 2020 года плавбаза перейдет в Северо-Охотоморскую зону, где начнет промысел сельди и минтая. Общая продолжительность экспедиции «Всеволода Сибирцева» составит более 9 месяцев.
Вместе с флагманом на промысле работают рефрижераторные сейнеры-траулеры «Доброфлота»: «Дмитрий Шевченко», «Седанка», «Калиновка, и «Викинг», которые обеспечивают загрузку плавучего завода свежей рыбой. До конца промыслового рейса на плавбазе планируется произвести еще более 25 миллионов банок консервной продукции и около 1,5 миллионов банок пресервов.
Стоит отметить, что все члены экипажа плавбазы «Всеволод Сибирцев», а также члены экипажей рыболовных судов перед выходом в море прошли тестирование для определения коронавирусной инфекции COVID-19 и карантин на борту судов. Всего было протестировано более 700 рыбаков «Доброфлота». Ни у кого из членов экипажей коронавирусная инфекция не обнаружена.
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