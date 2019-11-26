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На Дальнем Востоке за четыре месяца открыто 362 счёта эскроу

26 Ноября 2019, 14:40 | Дальний Восток

Сумма по кредитным договорам на финансирование проектов долевого строительства превысила 11 млрд рублей

На Дальнем Востоке к 28 октября было открыто 362 счёта эскроу, предназначенных для расчётов по договорам участия в долевом строительстве. За два месяца их число выросло в три раза. Об этом свидетельствуют результаты обследования банков, в которых могут открываться расчётные счета застройщиков и счета эскроу, сообщает газета "Золотой Рог" со ссылкой на пресс-службу Дальневосточного ГУ Банка России.

Количество кредитных договоров, заключённых банками с застройщиками на финансирование проектов долевого строительства, увеличилось за сентябрь — октябрь с 13 до 23, их сумма увеличилась в 3,4 раза и превысила 11 млрд рублей. Объём средств, депонированных участниками долевого строительства на счетах эскроу, вырос с 84 млн до 977,5 млн рублей.

География проектного финансирования охватывает пока шесть регионов ДФО: Приморье, Хабаровский край, Амурскую область, Сахалин, Бурятию и Якутию.

По новой схеме финансирования больше всего проектов реализуется в Приморском крае — здесь заключено 17 кредитных договоров между банками и застройщиками. Регион стал первым на Дальнем Востоке, где в связи с вводом объекта в эксплуатацию и передачей квартиры дольщику уже раскрыт счёт эскроу. С него застройщику перечислено 1,2 млн рублей.

Напомним, с 1 июля изменился подход к привлечению денежных средств в долевом строительстве. Теперь застройщик напрямую их не получает. Вместо этого деньги размещаются на эскроу-счетах в аккредитованных Банком России кредитных организациях. Забрать их застройщик может только после передачи первому покупателю ключей от нового жилья.

Таким образом исключаются случаи, когда дольщики оставались и без денег, и без жилья, поскольку застройщик не может привлекать деньги на один объект, а строить на них другой — за этим следит банк. Для возведения дома он должен использовать собственные средства или банковские кредиты.

Анна МАЦОВСКАЯ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: счёта эскроу  долевое строительство  строительство 



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