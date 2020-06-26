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Заказчики судов-краболовов уже в следующем году могут рассчитывать на госсубсидии
Компенсации необходимы в связи с тем, что произойдет неизбежное удорожание судов
Владельцы строящихся на Дальнем Востоке судов-краболовов по программе «квоты в обмен на инвестиции» в 2021 году могут получить первые 4,8 млрд рублей субсидий на компенсацию понесенных затрат.
«Было принято решение, что 20% стоимости краболова будет выплачено предприятию после того, как краболов будет построен, введен в регистр, спущен на воду и готов к промыслу. В федеральный бюджет на 2021 год предполагалось внести соответствующие расходы - порядка 4,8 млрд рублей. К сожалению, принятие этого решения затягивалось. На прошлой неделе обсуждали этот вопрос на заседании правительственной комиссии под руководством заместителя председателя правительства РФ Виктории АБРАМЧЕНКО. Есть протокольное решение о том, чтобы ускорить издание постановления правительства, и мы считаем, что это очень хорошая поддержка для предприятий», - приводит слова президента Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Германа ЗВЕРЕВА «Интерфакс».
Компенсации необходимы крабодобывающим предприятиям в связи с тем, что произойдет неизбежное удорожание судов. Дополнительно на росте цены скажется пандемия, отметил глава ассоциации.
Также планируется увеличение сроков строительства судов для вылова краба на дельневосточных верфях с 5 до 7 лет.
«Уже очевидно, что такое количество достаточно сложных современных судов на верфях (Дальнего Востока – Прим. автора) за 5 лет построить не удастся», - подчеркнул г-н Зверев. По его словам, «техническое и технологическое состояние, кадровая обеспеченность дальневосточных верфей на порядок хуже тех верфей, которые работают на северо-западе страны».
По итогам крабовых аукционов заключено 35 контрактов на строительство рыбопромысловых судов, 15 из них - это краболовные суда, которые будут построены на верфях в Хабаровском и Приморском краях. К настоящему времени заложено 12 корпусов краболовов, в высокой стадии готовности еще, как минимум, два судна. Оценочная стоимость всех судов - около 25 млрд рублей.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Фото primorsky.ru
Первый краболов был заложен на верфи в Приморье в ноябре 2019 года.
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