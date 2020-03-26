В Якутии освободили малый и средний бизнес от проверок

Пока только до 1 мая

Власти Республики Саха (Якутия) выработали ряд мер поддержки предпринимателей в регионе, среди которых - приостановка до 1 мая проверок субъектов малого и среднего бизнеса.

«До 1 мая приостанавливаются проверки, за исключением тех, основанием для которых послужило причинение вреда жизни, здоровью граждан, возникновение ЧС природного и техногенного характера, выдача разрешений, лицензий, аттестатов аккредитации», - говорится в тексте указа главы республики Айсена НИКОЛАЕВА.

Кроме того, предпринимателям будет предоставляться отсрочка по уплате арендных платежей, а ее размер снизят до фактически понесенных затрат на коммунальные платежи.

До конца действия указа приостанавливаются процедуры банкротства, инициированные исполнительными органами власти.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.