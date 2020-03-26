Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В Якутии освободили малый и средний бизнес от проверок
Пока только до 1 мая
Власти Республики Саха (Якутия) выработали ряд мер поддержки предпринимателей в регионе, среди которых - приостановка до 1 мая проверок субъектов малого и среднего бизнеса.
«До 1 мая приостанавливаются проверки, за исключением тех, основанием для которых послужило причинение вреда жизни, здоровью граждан, возникновение ЧС природного и техногенного характера, выдача разрешений, лицензий, аттестатов аккредитации», - говорится в тексте указа главы республики Айсена НИКОЛАЕВА.
Кроме того, предпринимателям будет предоставляться отсрочка по уплате арендных платежей, а ее размер снизят до фактически понесенных затрат на коммунальные платежи.
До конца действия указа приостанавливаются процедуры банкротства, инициированные исполнительными органами власти.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Новости партнеров
Новости тематики
- В Якутии освободили малый и средний бизнес от проверок
- Московская компания хочет обанкротить дальневосточную авиакомпанию
- Прибыльность крабового бизнеса сильно упала
- "Систему-112" ввели в постоянную работу на Сахалине и Курилах
- Русская Рыбопромышленная Компания централизовала функции управления во Владивостоке
- ННК рассказала гостям ВЭФ о своих проектах - от Арктики до Дальнего Востока
- ВостокУголь-Диксон и Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта подписали соглашение о сотрудничестве
- ННК обеспечит топливом отряд "Лиза Алерт" в Бурятии
- Принят закон о контроле цен на бензин и дизель
- Состоялось годовое собрание акционеров АО "ДГК"
Новости раздела
- В Якутии освободили малый и средний бизнес от проверок
- "Сахалин Энерджи" отгрузила юбилейную 1800-ю стандартную партию СПГ
- Хабаровский мининвест определился с мерами поддержки регионального бизнеса из-за пандемии коронавируса
- Разработан законопроект об эксперименте в лесной отрасли Дальнего Востока
- Амурский ГПЗ ждет профессионалов
- Дальнему Востоку строят паромы
- При содействии Центра поддержки экспорта предприниматели Камчатки заключили контракты на сумму более $2,2 млн
- На золоторудном месторождении Албын в Амурской области модернизируют гидроочистку
- В Приамурье на электрификацию Свободного выделено более 1 млрд рублей
- 100 работ на конкурс "Вместе в цифровое будущее" подали журналисты и блогеры Дальнего Востока
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Туристы завезли заразу и в Приморье
- Жители Приморья оплачивают проезд в общественном транспорте картой "Мир"
- В Приморье начали строить новую дорогу для резидентов ТОР
- Финансовые власти отказались помогать россиянам реальными деньгами
- Сбербанк предложил малому бизнесу "превратить" смартфон в терминал
- В Хабаровском крае построят фундаментальный пункт для поддержки системы ГЛОНАСС
- ДНС перешёл на плиты
- В Хабаровском крае под наблюдением врачей на карантине находится примерно 780 человек
- ООО "Судостроительный комплекс "Звезда" приглашает на очное и заочное обучение в КГА ПОУ "Дальневосточный судостроительный колледж"
- "Аэрофлот" снова "вытер ноги" о дальневосточников