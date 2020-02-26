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Московская компания хочет обанкротить дальневосточную авиакомпанию

26 Февраля 2020, 09:12 | Дальний Восток

В авиакомпании считают подачу иска в суд является инструментом давления

Московская компания «Аэрокарго+» обратилась в Арбитражный суд Якутии с заявлением о признании банкротом АО «Авиакомпания «Якутия», контролируемой властями республики. Сумма требований составляет 210,987 млн рублей.

Авиакомпания «Якутия» наряду с авиакомпанией «Аврора» (входит в группу «Аэрофлот») рассматривается в качестве базовой для новой авиакомпании, создаваемой на Дальнем Востоке по поручению президента России.

Заявление поступило в суд 21 февраля и пока не принято к производству.

Согласно исковому заявлению, 31 октября прошлого года Четвертый арбитражный апелляционный суд постановил взыскать с авиакомпании в пользу ООО «Аэрокарго+» убытки в размере 223,798 млн рублей, однако более 210 млн рублей на расчетный счет кредитора не перечислено.

В АК «Якутия» иск о банкротстве считают инструментом давления на компанию.

«Подача заявления о банкротстве не имеет под собой реальной финансово-экономической основы и является инструментом давления на авиакомпанию в гражданско-правовом споре по результатам операционно-экономического сотрудничества двух юридических лиц в период 2016-2017 годов», - говорится в сообщении пресс-службы авиакомпании.

Досье газеты «Золотой Рог»: Авиакомпания «Якутия» базируется в аэропорту Якутска. Воздушный парк перевозчика насчитывает более 20 лайнеров, в том числе Boeing-737-700, Boeing-737-800, Sukhoi RRJ и Bombardier Q-300.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток

Фото АК «Якутия»

 

 

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Теги: суд  авиакомпания  долги  "Аэрофлот"  Якутия  банкротство  "Аврора" 



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