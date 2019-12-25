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Корейский эксперт написал книгу о том, что происходит на Дальнем Востоке России

25 Декабря 2019, 13:37 | Дальний Восток

Книга «Бизнес в рамках новой северной политики» будет полезна как корейским, так и российским предпринимателям

Южнокорейский эксперт в области экономики, долгое время проживающий во Владивостоке Чжон Мен Су выпустил в свет свой проект «Бизнес в рамках новой северной политики», в котором он поделился своим опытом, приобретённым на различных бизнес площадках Дальнего Востока России.

В этой книге рассматривается парадигма нового сотрудничества, которая может поспособствовать генерированию синергии в точках соприкосновения между новой восточной политикой России и новой северной политикой Кореи. К тому же, здесь подробно объясняется текущая обстановка на периферии, территории Дальнего Востока России, с примерами.


 

Автор рассказывает о том, что Российский Дальний Восток - это голубой океан на самом краю континента, возделываемого взошедшим на престол «Новым царём», президентом России Путиным, рискующим судьбой государства, и это единственная земля, мешающая реализовать своё желание Китаю, который не может напрямую выйти в Тихий океан из-за государственной границы.

Таким образом, это экспериментальная площадка для обеспечения новых двигателей роста за счет многонационального сотрудничества в корейской экономике, которая находится в безвыходной ситуации из-за ограниченности внутреннего рынка и высокой внешней зависимости. В то же время заявляется, что эта территория является форпостом северной экономики, которая простирается до Центральной Азии и Европы.

Как можно не попытаться пробиться на Дальний Восток России и ухватить новую экономическую возможность? Автор считает, что самый логичный способ - это узнать опыт человека, уже лично столкнувшегося с этим. На самом деле, когда ведёшь бизнес в таком регионе, сталкиваешься со множеством трудностей, иногда они приводят к провалу, а иногда их преодолеваешь. Прислушиваясь к опыту «выживших» с бизнес-ссадинами по всему телу, и, исходя из этого, постарайтесь найти лучшую стратегию, основанную на вашей текущей ситуации, и хотя этот способ самый безопасный, с ним шанс на успех довольно высок.

В этой книге анализируется стратегия развития Дальнего Востока, особенно на российском уровне, с местной точки зрения, а также дается общая картина направления развития Дальнего Востока. И автор сосредоточивается на Владивостоке, базе развития Дальнего Востока, находящегося под волной динамичных перемен.

В дополнение к анализу и оценке ключевых требований, лежащих в основе экономического развития, включая законы и политику, промышленную инфраструктуру и внутренний спрос, книга охватывает широкий спектр человеческих ресурсов, местной культуры и деловых манер в бизнес-процессе. Это полноценное руководство по выходу на Дальний Восток России.

Автору бы хотелось открыть окно новых возможностей для бизнеса на российском Дальнем Востоке, но пока нет учебника, который был бы реалистичным и полезным для будущих деятелей бизнеса, которые не знают, как и с чего начать.

Автор обращает внимание на стратегии входа корейских компаний на российский рынок для участия в развитии Дальнего Востока, а также на практическую бизнес-модель и структуру сотрудничества «ночного бриза», которые Корея предлагает России, одновременно с этим он делится собственным опытом, наработанным в ходе работы на множестве бизнес площадок развивающегося Дальнего Востока России.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: Дальний Восток  сотрудничество  рынки  Республика Корея  проект  бизнес  южная корея 



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