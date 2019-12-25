Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Корейский эксперт написал книгу о том, что происходит на Дальнем Востоке России
Книга «Бизнес в рамках новой северной политики» будет полезна как корейским, так и российским предпринимателям
Южнокорейский эксперт в области экономики, долгое время проживающий во Владивостоке Чжон Мен Су выпустил в свет свой проект «Бизнес в рамках новой северной политики», в котором он поделился своим опытом, приобретённым на различных бизнес площадках Дальнего Востока России.
В этой книге рассматривается парадигма нового сотрудничества, которая может поспособствовать генерированию синергии в точках соприкосновения между новой восточной политикой России и новой северной политикой Кореи. К тому же, здесь подробно объясняется текущая обстановка на периферии, территории Дальнего Востока России, с примерами.
Автор рассказывает о том, что Российский Дальний Восток - это голубой океан на самом краю континента, возделываемого взошедшим на престол «Новым царём», президентом России Путиным, рискующим судьбой государства, и это единственная земля, мешающая реализовать своё желание Китаю, который не может напрямую выйти в Тихий океан из-за государственной границы.
Таким образом, это экспериментальная площадка для обеспечения новых двигателей роста за счет многонационального сотрудничества в корейской экономике, которая находится в безвыходной ситуации из-за ограниченности внутреннего рынка и высокой внешней зависимости. В то же время заявляется, что эта территория является форпостом северной экономики, которая простирается до Центральной Азии и Европы.
Как можно не попытаться пробиться на Дальний Восток России и ухватить новую экономическую возможность? Автор считает, что самый логичный способ - это узнать опыт человека, уже лично столкнувшегося с этим. На самом деле, когда ведёшь бизнес в таком регионе, сталкиваешься со множеством трудностей, иногда они приводят к провалу, а иногда их преодолеваешь. Прислушиваясь к опыту «выживших» с бизнес-ссадинами по всему телу, и, исходя из этого, постарайтесь найти лучшую стратегию, основанную на вашей текущей ситуации, и хотя этот способ самый безопасный, с ним шанс на успех довольно высок.
В этой книге анализируется стратегия развития Дальнего Востока, особенно на российском уровне, с местной точки зрения, а также дается общая картина направления развития Дальнего Востока. И автор сосредоточивается на Владивостоке, базе развития Дальнего Востока, находящегося под волной динамичных перемен.
В дополнение к анализу и оценке ключевых требований, лежащих в основе экономического развития, включая законы и политику, промышленную инфраструктуру и внутренний спрос, книга охватывает широкий спектр человеческих ресурсов, местной культуры и деловых манер в бизнес-процессе. Это полноценное руководство по выходу на Дальний Восток России.
Автору бы хотелось открыть окно новых возможностей для бизнеса на российском Дальнем Востоке, но пока нет учебника, который был бы реалистичным и полезным для будущих деятелей бизнеса, которые не знают, как и с чего начать.
Автор обращает внимание на стратегии входа корейских компаний на российский рынок для участия в развитии Дальнего Востока, а также на практическую бизнес-модель и структуру сотрудничества «ночного бриза», которые Корея предлагает России, одновременно с этим он делится собственным опытом, наработанным в ходе работы на множестве бизнес площадок развивающегося Дальнего Востока России.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости партнеров
Новости тематики
- Корейский эксперт написал книгу о том, что происходит на Дальнем Востоке России
- Провинция Кангвон отправила в Приморье бизнес-делегацию для прорыва на рынок России
- Российские и корейские бизнесмены будут наводить девять мостов
- Вьетнамский Хайфон заинтересован в запуске прямого рейса во Владивосток
- Корейский бизнес добрался до Урала
- В Корее решается вопрос, который напрямую затронет Приморье
- Придется соображать на троих
- Богатства КНДР уже "попилены" между Китаем, Европой и Японией
- Приморье пролетает мимо азиатской кассы
- Корейским инвесторам на Дальнем Востоке включили зеленый светофор
Новости раздела
- Крабовая схема прошла испытание Верховным судом
- Корейский эксперт написал книгу о том, что происходит на Дальнем Востоке России
- Энергичный ВСТО
- МегаФон и Booking.com предложат бесплатный роуминг в 130 странах мира
- Инвестиции без железных дорог – деньги на ветер
- 100 тысяч машин на Сахалине планируют перевести на газомоторное топливо
- На Vostok Fashion Day в Москве свои коллекции представили дизайнеры Дальнего Востока
- Расширены границы ТОР "Камчатка"
- На Сахалине завершилась Дальневосточная неделя туризма
- В Якутии создадут ассоциацию интеллектуальных видов спорта
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Абсолютный победитель "Большого дальневосточного квеста" выбрал Камчатку местом для своего путешествия
- Победителем дальневосточного конкурса "Стартап Экспедиция" стал проект из Владивостока
- Правительство Приморcкого края с 1 января возглавит Вера Щербина
- 100 тысяч машин на Сахалине планируют перевести на газомоторное топливо
- Жители Приморья не могут похвастаться своими зарплатами
- "РЖД" запустила первый фронт-офис инновационной площадки ДВЖД на острове Русский
- Сдаем анализы: Резидент СПВ готов брать медицинский бизнес на аутсорсинг
- С 1 января начнется прием фото на конкурс "Посмотри на Владивосток"
- Волна телефонного терроризма накрыла Хабаровск
- "Аэрофлот" и S7 открыли продажи субсидируемых авиабилетов