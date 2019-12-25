Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Крабовая схема прошла испытание Верховным судом
Верховный суд РФ подтвердил легитимность правил реализации крабовых квот в обмен на инвестиции в промысловые суда - схемы, которая должна обеспечить российскому бюджету дополнительные 140 млрд рублей.
Рыбопромышленной компании ЗАО «Арктиксервис» (структура Северо-Западной рыбопромышленной компании, СЗРК), не удалось доказать в суде, что спорные правила создали преимущества для ее конкурентов, работающих на Дальнем Востоке.
В октябре состоялся электронный аукцион по распределению так называемых инвестиционных квот на вылов краба. На торги были выставлены права на вылов 40,08 тыс. тонн краба (50% от общей квоты) начальной ценой около 125,5 млрд рублей. Для вылова на Дальнем Востоке предлагался 31 лот, остальные - для Северного бассейна. Торги прошли по 35 лотам.
Распределение квоты предусматривает инвестиционные обязательства. Владельцы квоты должны будут построить на российских верфях 41 судно для добычи крабов: 31 - для Дальнего Востока, 10 - для Северного бассейна. Примерная стоимость одного судна - около 1 млрд рублей в зависимости от комплектации. Срок его строительства не должен превышать пяти лет со дня заключения договора.
В торгах приняли участие 23 компании, из них 18 стали обладателями квот. Больше всех получили структуры группы «Антей» (в том числе ООО «Антей» из Владивостока), СЗРК и Русской рыбопромышленной компании (РРПК). Со всеми победителями аукционов Росрыболовство подписало договоры, и они смогут приступить к работе с 1 января 2020 года.
Представитель СРЗК Олег БУЙКО говорил на заседании в Верховном суде, что правила дали преимущества рыбопромышленникам, работающим в Дальневосточном бассейне, и дискриминировали, соответственно, северян.
Формула определения начальной цены на квоты определялась в зависимости от средней рыночной стоимости одной тонны конкретного вида краба на аукционах 2009-2017 годов, но этот порядок, как говорил г-н Буйко, не учитывал разницу в рентабельности. Краб, выловленный в Дальневосточном бассейне, по его словам, из-за территориальной близости к покупателям поставляется им в незамороженном виде и стоит почти 3,2 млн рублей за тонну, а в выловленный на севере, в Баренцевом море, - в замороженном, и его стоимость в четыре раза меньше.
«Они (компании Северного бассейна. – Прим. автора.) участвовали в аукционах по ценам, которые, возможно, действительно сложились, но для Баренцева моря увеличились в разы. Тем самым, мы считаем, были созданы дискриминационные условия», - отметил представитель СЗРК.
Об экономической необоснованности показателей в формуле начальной цены аукциона, по мнению мурманской компании, говорит и то, что в проекте постановления правительства изначально были установлены инвестиционные коэффициенты, которые обеспечивали общий прогнозируемый доход бюджета в размере 82 млрд рублей. Но после корректировки показателей он увеличился до 125 млрд рублей.
«Действительно, в целях повышения доходов бюджета было принято решение о повышении коэффициента инвестиционного обязательства. Возможно, действительно, это привело к увеличению начальной цены аукциона на продажу лотов», - пояснил представитель правительства.
Вторая претензия «Арктиксервиса» касалась правила, что рыбопромысловые организации, работающие на Дальнем Востоке, должны запросить у верфей, расположенных в этом регионе, стоимость и срок строительства судна. Северяне считают, что в результате эти компании могут отказаться от строительства судна, написав в Росрыболовство заявление о его нецелесообразности.
Представитель правительства считает, что заявитель неправильно понимает данный пункт постановления - речь идет о том, чтобы рыболовы ДФО в первую очередь обращались на верфи своего региона. Но если эти предприятия дают отрицательный ответ или озвучивают неподходящие условия для рыболовов, то, уведомив Росрыболовство, они вправе обратиться к верфям из других регионов.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Новости партнеров
Новости тематики
- Крабовая схема прошла испытание Верховным судом
- "Без поддержки государства восстановление невозможно"
- Крабовладельцы
- Резидент ТОР "Камчатка" запустил рыбоперерабатывающий комплекс
- На Камчатке готовится к запуску новый рыбоперерабатывающий завод
- Определены сроки завершения лососевой путины на Камчатке
- На Сахалине посетители фестиваля "Остров-Рыба" съели почти 5000 бутербродов с красной икрой
- На Камчатке подходит к завершению лососевая путина
- "Русская Рыбопромышленная Компания" построит второй рыбоперерабатывающий завод совместно с группой "Агама"
- Дальневосточных судостроителей пообещали загрузить работой
Новости раздела
- Крабовая схема прошла испытание Верховным судом
- Корейский эксперт написал книгу о том, что происходит на Дальнем Востоке России
- Энергичный ВСТО
- МегаФон и Booking.com предложат бесплатный роуминг в 130 странах мира
- Инвестиции без железных дорог – деньги на ветер
- 100 тысяч машин на Сахалине планируют перевести на газомоторное топливо
- На Vostok Fashion Day в Москве свои коллекции представили дизайнеры Дальнего Востока
- Расширены границы ТОР "Камчатка"
- На Сахалине завершилась Дальневосточная неделя туризма
- В Якутии создадут ассоциацию интеллектуальных видов спорта
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Абсолютный победитель "Большого дальневосточного квеста" выбрал Камчатку местом для своего путешествия
- Победителем дальневосточного конкурса "Стартап Экспедиция" стал проект из Владивостока
- Правительство Приморcкого края с 1 января возглавит Вера Щербина
- 100 тысяч машин на Сахалине планируют перевести на газомоторное топливо
- Жители Приморья не могут похвастаться своими зарплатами
- "РЖД" запустила первый фронт-офис инновационной площадки ДВЖД на острове Русский
- Сдаем анализы: Резидент СПВ готов брать медицинский бизнес на аутсорсинг
- С 1 января начнется прием фото на конкурс "Посмотри на Владивосток"
- Волна телефонного терроризма накрыла Хабаровск
- "Аэрофлот" и S7 открыли продажи субсидируемых авиабилетов