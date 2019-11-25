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Провинция Кангвон отправила в Приморье бизнес-делегацию для прорыва на рынок России

25 Ноября 2019, 15:28 | Дальний Восток

Во Владивостоке прошли важные международные деловые переговоры

Провинция Кангвон отправила во Владивосток бизнес-делегацию в рамках экономического сотрудничества Кангвон - Приморский край, сообщает газета «Золотой Рог».

Этот визит бизнес-делегации организован представительством провинции Кангвон в России и Институтом развития экономики провинции Кангвон. Цель визита корейской делегации во Владивосток - расширение экспортной базы, приняв Владивосток за начальную точку, откуда можно будет вести деятельность по всему российскому Дальнему Востоку. С 20 по 22 ноября (ср.-пт.) представители 9 предприятий малого и среднего бизнеса, получивших отличную оценку в родной провинции, будут участвовать в консультациях по экспорту, открытии выставочного павильона товаров провинции Кангвон и Приморского края и в других мероприятиях.


 

Основным запланированным мероприятием являются переговоры с российскими компаниями, где представители делегации смогут найти потенциальных покупателей и партнеров, что впоследствии даст возможность расширить экспортные направления. Перед проведением консультаций по экспорту для участников делегации проведена практическая лекция о специфике выхода на местный рынок. Эта лекция дает участникам делегации возможность приобрести необходимые практические знания и информацию. Отдельно делается акцент на рост популярности корейской косметической продукции (K-beauty) на местном рынке: по мнению предпринимателей-участников, в этом сегменте рынка ожидаются новые высокие достижения.

В выставочном павильоне товаров провинции Кангвон - Приморского края представлены 46 товаров 12 компаний этой провинции, отлично зарекомендовавших себя. В дальнейшем представительство провинции Кангвон в России оказывает поддержку во взаимном поиске партнеров, предоставляя каталоги товаров интересующих компаний, контактную информацию об этих компаниях и пр.

Вместе с открытием выставочного павильона провинции товаров Кангвондо - Приморского края в целях активизации и расширения сотрудничества и обмена была проведена и церемония подписания соглашения о сотрудничестве директором Института развития экономики провинции Канвондо и директором центра поддержки экспорта Приморского края.

По мнению директора представительства провинции Кангвон в России господина Ли Син У: «Это первый шаг на пути выхода относительно небольших компаний-экспортеров нашей провинции на российский рынок. Мы надеемся, что он даст положительный «win-win» эффект для обоих регионов, участвующих в обмене и сотрудничестве».

Как сообщил директор Института развития экономики провинции Канвондо господин Ли Сынг Соп: «Мы планируем оказывать активную поддержку хорошо зарекомендовавшим себя предприятиям, включенным в данную делегацию, чтобы они смогли добиться успеха. В дальнейшем мы планируем проводить и другие мероприятия для поддержки выхода наших предпринимателей на российский рынок».

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

 

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Теги: контракт  владивосток  визит  делегация  Республика Корея  южная корея 



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