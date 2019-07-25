ННК обеспечит топливом отряд "Лиза Алерт" в Бурятии

Группа компаний ННК, владеющая сетью одноименных заправок на территории Дальневосточного федерального округа, начала сотрудничество с добровольным поисковым отрядом Лиза Алерт. Проект стартовал в Республике Бурятия. При положительном опыте планируется его масштабировать на другие районы Дальнего Востока.

Добровольный Поисковый Отряд «Лиза Алерт» - некоммерческое объединение, ставящее своей задачей поиск пропавших людей. У истоков создания Отряда - трагическая история поисков Лизы Фомкиной в Орехово-Зуево (Московская область) в сентябре 2010 года. В Республике Бурятия поисковый отряд начал работать только в прошлом году. Но даже за столь небольшое время удалось найти 121 человека, что говорит о важности работы добровольцев.

Генеральный директор ООО "ННК-Байкалнефтепродукт" Владимир Тютрин передал представителю отряда карту программы лояльности «Всегда по пути», благодаря которой участвующие в поисках машины волонтеров будут обеспечены топливом. Сейчас в поисках задействованы 4 автомобиля добровольных спасателей, для работы которых требуется около 500 литров топлива в год. Пик выездов приходится на летние месяцы, поэтому получение помощи в середине лета особенно актуально. В политике поискового отряда прописано, что поисковый отряд не принимает в помощь денежные средства, можно предоставить только вещи и услуги. Именно поэтому компания обеспечивает Лизу Алерт бензином и дизелем.

«Компания «ННК» - это реальный пример социальной ответственности, выраженной в бескорыстной помощи тем, кто занимается важной для общества деятельностью. Благодаря содействию топливной компании, больше добровольцев смогут выехать на своих автомобилях и принять участие в поисковых мероприятиях!» - прокомментировал сотрудничество на своей официальной страничке в соцсетях поисковый отряд "Лиза Алерт. Бурятия"





https://vk.com/lizaalert_buryatiya?w=wall-104813938_864

«Мы располагаем сетью АЗС на территории всего Дальнего Востока. В том числе, в отдаленных районах. Поэтому наши автозаправочные станции идеально подходят как для размещения информационных материалов поискового отряда, так и для коммуникаций с МЧС и волонтерами Лиза Алерт в период активных поисков. Сейчас прорабатывается вопрос обучения наших операторов и создания так называемых «островков безопасности» на АЗС ННК. Рассматриваются и другие форматы помощи спасательному отряду. Тестировать проект начали с Бурятии, здесь Лиза Алерт наиболее активна на Дальнем Востоке» - прокомментировали в компании дальнейшие планы.

Это не первый опыт взаимодействия крупной нефтяной компании, так называемого ВИНКа, с общественными движениями и организациями. В Амурской области Группа компаний ННК присоединилась к федеральной информационной кампании «Останови огонь», инициаторами которой стали российское отделение Гринпис, Общество добровольных лесных пожарных, МЧС, Рослесхоз и Авиалесоохрана.

Газета "Золотой Рог", Владивосток