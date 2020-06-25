На Дальневосточной железной дороге новый топ-менеджер

Первым замом главы магистрали назначен замначальника Свердловской железной дороги

Первым заместителем главы Дальневосточной железной дороги (ДВЖД, филиал ОАО «РЖД») назначен Андрей КРАВЧУК: соответствующая информация размещена на сайте ДВЖД.

Как сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с ситуацией, ранее г-н Кравчук был топ-менеджером Свердловской железной дороги РЖД, где занимал пост замначальника дороги - главного ревизора по безопасности движения поездов.

Дальневосточная железная дорога обслуживает шесть регионов РФ: Приморский и Хабаровский края, Амурскую, Сахалинскую и Еврейскую автономную области и Якутию.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.