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На Дальневосточной железной дороге новый топ-менеджер
Первым замом главы магистрали назначен замначальника Свердловской железной дороги
Первым заместителем главы Дальневосточной железной дороги (ДВЖД, филиал ОАО «РЖД») назначен Андрей КРАВЧУК: соответствующая информация размещена на сайте ДВЖД.
Как сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с ситуацией, ранее г-н Кравчук был топ-менеджером Свердловской железной дороги РЖД, где занимал пост замначальника дороги - главного ревизора по безопасности движения поездов.
Дальневосточная железная дорога обслуживает шесть регионов РФ: Приморский и Хабаровский края, Амурскую, Сахалинскую и Еврейскую автономную области и Якутию.
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