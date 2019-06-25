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"Это настоящий рейдерский захват руками силовых органов крупного бизнеса"

25 Июня 2019, 14:05 | Дальний Восток

Появились комментарии о ситуации вокруг крупного дальневосточного холдинга

Экс-мэр Владивостока Игорь Пушкарёв отреагировал в социальных сетях на ситуацию вокруг холдинга «Востокцемент», у которого суд по запросу Генпрокуратуры арестовал счета.

«- Игорь Сергеевич, как вы прокомментируете арест счетов группы компаний «Востокцемент»? По мне, так это настоящий рейдерский захват руками силовых органов крупного частного бизнеса - спрашиваете вы.

- А я отвечаю. Да, теперь, как говорится, открылись истинные цели тех, кто стоит за моим делом. Эта цель - захват бизнеса, который я создавал и которым руководил ещё до избрания меня главой Владивостока.

Имеются ли юридические основания для подачи исков и наложения арестов на имущество и счета компаний ГК «Востокцемент», включая компании, деятельность которых не связана ни с Приморским краем, ни с г. Владивостоком? Названия некоторых компаний ни разу не упоминались в материалах нашего уголовного дела, а ведь именно этими материалами мотивирует подачу иска Генеральная прокуратура.

- Никаких оснований ни для подачи иска, ни для наложения ареста не было и нет.

Арест на имущество и счета компаний ГК «Востокцемент» был наложен в рамках расследования уголовного дела в отношении неустановленных лиц, где нет ни обвиняемых, ни подозреваемых. Исковых заявлений в рамках данного дела также нет. Поэтому оснований для наложения ареста нет, так как арест может быть наложен только на имущество подозреваемых или обвиняемых и с целью обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска.

…Вы спросите, как это может быть? Я этот вопрос задавал своим защитникам. И их ответ такой: это полный юридический беспредел, нарушение всех существующих норм и правил. Я так же спрашивал у адвокатов, возможно ли удовлетворение иска, поданного Генеральной прокуратурой? Их ответ - юридических оснований для удовлетворения иска нет. Единственное основание - рассмотрение иска в подконтрольном Генеральной прокуратуре суде. Поэтому Генеральная прокуратура и просит передать дело для рассмотрения в Тверской районный суд г. Москвы, очередной раз выразив недоверие всей судебной системе Приморского края и других регионов Российской Федерации.

Ну и последнее. В иске Генеральная прокуратура указывает сумму 3,2 млрд руб, как средства, полученные Востокцементом в результате якобы картельного сговора. Но за поставленные МУПу строительные материалы Востокцемент получил 1,5 млрд, а продукции поставлено было на 2,4 млрд, и оставшаяся задолженность в размере 962 млн руб в 2016 году была прощена.

В связи с этим вспомнились слова следователя Габдуллина, генерал-майора СК, которые он сказал мне на допросе в присутствии моих защитников: « Ни с теми курили трубку мира».

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: Пушкарёв  иск  рейдерство  захват  Востокцемент  дело  суд  соцсети 



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