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Энергичный ВСТО
ПАО «ФСК ЕЭС» (входит в группу «Россети») завершило проект по организации электроснабжения нефтепровода «Восточная Сибирь - Тихий океан» (ВСТО), построив 1,3 тыс. км линий электропередач и введя свыше 1,5 тыс. МВА трансформаторной мощности.
Всего в рамках макропроекта в 2007-2019 годах «ФСК ЕЭС» ввела в работу 1,514 тыс. МВА трансформаторной мощности и порядка 1,334 тыс. км линий электропередачи. Общий объем финансирования превысил 49 млрд рублей.
В частности, с 2007 года ФСК ЕЭС обеспечила техприсоединение к Единой национальной электросети восьми нефтеперекачивающих станций (НПС) ВСТО-1 суммарной мощностью 243 МВт, 16 НПС ВСТО-2 мощностью 292 МВТ, морского спецнефтепорта «Козьмино» максимальной мощностью 28,6 МВт.
В конце ноября «Транснефть» вывела ВСТО на максимальную мощность: ВСТО-1 (Тайшет - Сковородино) может прокачивать 80 млн тонн нефти в год, ВСТО-2 (Сковородино - Козьмино) - 50 млн тонн.
Нефтепровод ВСТО был построен в соответствии с распоряжением правительства РФ для трубопроводной транспортировки нефти месторождений Восточной и Западной Сибири на нефтеперерабатывающие предприятия Дальнего Востока и рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Изначально строительство должно было быть завершено к 2030 году, однако в связи с высокой востребованностью направления нефтепровод было решено завершить в рекордные сроки. Увеличение мощностей нефтепровода велось по двум сегментам: расширение первой очереди (ВСТО-1) - до 80 млн т/г и расширение второй очереди (ВСТО-2) - до 50 млн т/г.
Нефтепроводная система «Восточная Сибирь – Тихий океан» на участке Тайшет – Сковородино (ВСТО-1) была построена за три года и введена в эксплуатацию в 2009 году. Ее протяженность составляет 2 694 км, трасса трубопровода проходит по территориям Республики Саха (Якутия), Иркутской и Амурской областей. В том же году был введен в эксплуатацию нефтеналивной порт в бухте Козьмина для обеспечения танкерных поставок нефти в страны АТР и КНР.
На начальном этапе производственная инфраструктура первой очереди трубопроводной системы ВСТО включала 7 НПС, ее пропускная способность составляла 30 млн тонн нефти в год. В 2010 году ПАО «Транснефть» приступило к работам по расширению ВСТО-1 до 80 млн тонн в год.
Строительство второй очереди трубопроводной системы ВСТО - от Сковородино (Амурская область) до нефтеналивного порта Козьмино (Приморский край) - началось в 2010 году. Она была введена в эксплуатацию в 2012 году – на два года раньше планового срока. Протяженность ВСТО-2 составляет 2047 км, трасса трубопровода проходит по территории четырех субъектов Дальнего Востока: Хабаровского и Приморского краев, Еврейской автономной и Амурской областей. Ввод в эксплуатацию ВСТО-2 позволил постепенно отказаться от поставки нефти в порт Козьмино железнодорожным транспортом.
Фото www.fsk-ees.ru, Игорь Бышнев.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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