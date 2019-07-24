Принят закон о контроле цен на бензин и дизель

Ежегодное увеличение условных оптовых цен предлагается установить на 5% до 2024 года включительно

Госдума в среду приняла в третьем, окончательном чтении закон о корректировке демпфирующего механизма на бензин и дизель, а ткже о введении «восточных надбавок». Данные меры, по замыслу авторов закона, призваны стабилизировать внутренние цены на топливо в РФ и отказаться от практики заключения соглашений о стабилизации цен с нефтяными компаниями.

Закон предлагает снизить установленную в Налоговом кодексе (НК) условную среднюю оптовую цену реализации на внутреннем рынке автомобильного бензина с 56 тыс. рублей до 51 тыс. рублей за тонну (41 рубль за 1 литр на автозаправочной станции). Также предлагается снизить условную среднюю оптовую цену реализации на внутреннем рынке дизельного топлива с 50 тыс. до 46 тыс. рублей за тонну (41,75 рубля за 1 л на АЗС).

Ежегодное увеличение условных оптовых цен реализации на внутреннем рынке автомобильного бензина и дизельного топлива предлагается установить на 5% до 2024 года включительно. При этом предполагается увеличение компенсационного коэффициента с 0,6 до 0,75 в отношении автомобильного бензина и до 0,7 в отношении дизельного топлива в 2019 году и с 0,5 до 0,68 в отношении автомобильного бензина и до 0,65 в отношении дизельного топлива - начиная с 2020 года.

Также предлагается установление дополнительного демпфера в размере 2 тыс. руб. на тонну в случае реализации автомобильного бензина и дизельного топлива на базисах поставок, расположенных в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) по перечню, утверждаемому правительством.

Компенсация выпадающих доходов федерального бюджета, возникающих в связи с принятием данных мер, предполагается за счет увеличения с 1 октября по 31 декабря 2019 года на 150 руб. на тонну действующей в настоящий период фиксированной надбавки к ставке НДПИ. С 1 января 2020 года предполагается применение дополнительного слагаемого к ставке НДПИ при добыче нефти, определяемого по формуле с полной корреляцией дополнительных расходов, связанных с предлагаемыми изменениями демпфирующего механизма.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток

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