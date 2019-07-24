Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Принят закон о контроле цен на бензин и дизель
Ежегодное увеличение условных оптовых цен предлагается установить на 5% до 2024 года включительно
Госдума в среду приняла в третьем, окончательном чтении закон о корректировке демпфирующего механизма на бензин и дизель, а ткже о введении «восточных надбавок». Данные меры, по замыслу авторов закона, призваны стабилизировать внутренние цены на топливо в РФ и отказаться от практики заключения соглашений о стабилизации цен с нефтяными компаниями.
Закон предлагает снизить установленную в Налоговом кодексе (НК) условную среднюю оптовую цену реализации на внутреннем рынке автомобильного бензина с 56 тыс. рублей до 51 тыс. рублей за тонну (41 рубль за 1 литр на автозаправочной станции). Также предлагается снизить условную среднюю оптовую цену реализации на внутреннем рынке дизельного топлива с 50 тыс. до 46 тыс. рублей за тонну (41,75 рубля за 1 л на АЗС).
Ежегодное увеличение условных оптовых цен реализации на внутреннем рынке автомобильного бензина и дизельного топлива предлагается установить на 5% до 2024 года включительно. При этом предполагается увеличение компенсационного коэффициента с 0,6 до 0,75 в отношении автомобильного бензина и до 0,7 в отношении дизельного топлива в 2019 году и с 0,5 до 0,68 в отношении автомобильного бензина и до 0,65 в отношении дизельного топлива - начиная с 2020 года.
Также предлагается установление дополнительного демпфера в размере 2 тыс. руб. на тонну в случае реализации автомобильного бензина и дизельного топлива на базисах поставок, расположенных в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) по перечню, утверждаемому правительством.
Компенсация выпадающих доходов федерального бюджета, возникающих в связи с принятием данных мер, предполагается за счет увеличения с 1 октября по 31 декабря 2019 года на 150 руб. на тонну действующей в настоящий период фиксированной надбавки к ставке НДПИ. С 1 января 2020 года предполагается применение дополнительного слагаемого к ставке НДПИ при добыче нефти, определяемого по формуле с полной корреляцией дополнительных расходов, связанных с предлагаемыми изменениями демпфирующего механизма.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток
На фото: о таких ценах приморцам остается только мечтать
Новости тематики
- Принят закон о контроле цен на бензин и дизель
- Состоялось годовое собрание акционеров АО "ДГК"
- В честь Сахалина назвали большой алмаз
- 4-й международный инвестиционный Восточный нефтегазовый форум примет более 200 руководителей главных компаний отрасли
- Во Владивостоке прошел 17-й региональный конкурс "Торговая марка года-2018"
- Tele2 запустила выгодный тариф для интернета вещей
- Воспитанники детских домов готовятся к соревнованиям по футболу "Будущее зависит от тебя"
- 10 команд ДГК представят свои решения инженерных кейсов в рамках очного этапа РАЦЭНЕРДЖИ
- Хозяйство "Майхинское": От уникального проекта до подпольного цеха - один закон
- ФАС: "ННК-Камчатнефтепродукт" работает без нарушений
Новости раздела
- Принят закон о контроле цен на бензин и дизель
- Участвовать в управлении интернетом может каждый
- Получить месторождения в Арктике и на Дальнем Востоке стало проще
- БАМ: подарки к празднику
- Для Камчатского края разработают программу развития туризма
- Более 4000 вакансий предприятий Дальнего Востока представлены на портале АРЧК ДВ
- На Сахалине резидент СПВ открыл новое производство
- Крупный дальневосточный холдинг едва не разорили по просьбе Генпрокуратуры
- На Сахалине планируют построить еще 6 гектаров теплиц
- Дальневосточных судостроителей пообещали загрузить работой
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- На открытии нового супермаркета во Владивостоке посетителям дарят подарки
- Для Камчатского края разработают программу развития туризма
- В игорной зоне "Приморье" количество туристов увеличат до 1,2 млн в год
- Авиаполис "Янковский" утроит потенциал
- Скромные успехи опережающего развития
- Во Владивостоке стало бессмысленно покупать квартиры для сдачи их в наём
- Приморье выдает на-гора
- Приморье готовится строить краболовы
- Птицеводство на руинах
- Михаил Лесков: Люди приходят на МАЙНЕКС за знаниями и связями