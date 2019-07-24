Участвовать в управлении интернетом может каждый

16-19 июля 2019 года во Владивостоке в Дальневосточном федеральном университете прошел Азиатско-Тихоокеанский форум по управлению интернетом APrIGF 2019. Форум собрал почти 300 участников из 50 стран мира, в течение трех дней на заседаниях, секциях и круглых столах выступили более 100 докладчиков. Координационный центр доменов .RU/.РФ стал принимающей стороной этого международного форума.

Открыл форум директор Координационного центра доменов .RU/.РФ Андрей Воробьев. Он отметил, что 2019 год стал юбилейным и для APrIGF, который отмечает свое 10-летие, и для Российского форума по управлению интернетом, который в этом году был проведен тоже в 10-й раз, и для национального российского домена .RU, которому в 2019 году исполнилось 25 лет.

Андрей Воробьев зачитал приветствие участникам APrIGF 2019 от Администрации Президента Российской Федерации. В приветствии отмечалась важность сохранения свободы выбора и конкуренции в интернете как на национальном, так и на региональном и глобальном уровнях. «Монополия отдельного взятого государства или группы государств на формирование и реализацию повестки дня в области управления интернетом не способствует продуктивному, равноправному диалогу с участием всех ключевых заинтересованных сторон. Это должна быть совместная работа всего международного сообщества под эгидой ООН. Такая коллективная работа должна ставить своей целью и недопущение фрагментации интернета как уникального глобального ресурса, обеспечивающего связность многих тысяч сетей и основанного на единстве системы доменных имен, ключевых элементов инфраструктуры и универсальных протоколах передачи данных».

Особое внимание в приветствии уделено 25-летнему юбилею домена .RU и Рунета, при этом в документе подчеркивается, что достигнутыми за 25 лет успехами в развитии интернета самая большая по территории страна в мире обязана открытости ее интернет-индустрии, подлинно конкурентной среде и активному сотрудничеству на равной основе всех ключевых заинтересованных сторон.

Продолжил церемонию открытия APrIGF 2019 вице-губернатор Приморского края по информатизации и социальной сфере Сергей Максимчук, который рассказал о применении цифровых технологий в сфере государственного управления края, и председатель Правительства Республики Саха (Якутия) Владимир Солодов. Он рассказал о том, как проходит цифровизация и интернетизация в Якутии, входящей в состав ДФО.

Сразу после открытия APrIGF 2019 состоялась пленарная сессия «Управление интернетом в Азиатско-Тихоокеанском регионе: состояние и перспективы», вел которую директор APTLD Леонид Тодоров. Участники дискуссии поговорили о том, какой вклад вносит Азиатско-Тихоокеанский регион в решение вопросов управления интернетом, каковы главные вызовы, стоящие перед странами АТР, а также о том, как сделать интернет безопасным и доступным для каждого жителя региона. «Услышать голос каждого – это значит дать возможность каждому поучаствовать в управлении интернетом, а для этого нужно больше внимания уделять образованию молодых людей в области ИКТ», – отметил один из выступавших.

На секции, посвященной вопросам Universal Acceptance («всеобщее признание», UA), обсуждались вопросы использования интернета на разных языках. Концепция Universal Acceptance гарантирует, что конечные пользователи смогут успешно использовать интернет на своих языках, и обеспечивает подключение к сети различных групп населения, чтобы пользователи могли использовать потенциальные возможности интернета для личных, деловых, общественных или семейных целей. Российский опыт по управлению и развитию национального кириллического домена .РФ востребован сегодня многими регистратурами, и руководитель отдела внешних коммуникаций Координационного центра доменов .RU/.РФ Михаил Анисимов рассказал, что уникальность регионального форума по управлению интернетом в том, что он, с одной стороны, объединяет повестку разных стран, а с другой – все ещё позволяет общаться довольно тесным сообществом и предметно обсуждать самые острые вопросы.

Одной из центральных тем второго дня APrIGF 2019 стала сессия «Локализация интернета: две стороны одной медали». Эксперты из стран АТР обсудили вопросы распределения трафика, а также влияние «границ» в интернете на управление и связность сети. Главными проблемами участники назвали попытки локализации трафика на национальном уровне, распространение «тяжелого» контента через CDN, что меняет и экономику распространения контента, когда в проигрыше остаются транзитные операторы, а также растущий интерес к управлению международными потоками данных и контролю над ними на национальном уровне. Это может стать проблемой для дальнейшего развития мультистейкхолдерной модели и привести к возникновению риска фрагментации сети. Вопрос локализации интернета крайне важен для всего интернет–сообщества и будет обсуждаться в ноябре на заседаниях глобального IGF в Берлине.

Важным событием третьего заключительного дня работы Азиатско-Тихоокеанского форума по управлению интернетом APrIGF 2019 стало заседание, посвященное 25-летию национального российского домена верхнего уровня .RU и 10-летию Российского форума по управлению интернетом (RIGF). Представители международных организаций ICANN, ISOC, APTLD совместно с Координационным центром доменов .RU/.РФ и участниками APrIGF 2019 из разных стран обсудили, может ли опыт российского IGF, накопленный за эти десять лет, быть реализован другими странами и поднят на региональный и даже глобальный уровень.

Директор Координационного центра доменов .RU/.РФ Андрей Воробьев отметил, что десятилетняя история Российского форума по управлению интернетом очень хорошо показывает эволюцию роли национальных доменов в системе глобального интернета. «Российский сегмент интернета является неотъемлемой частью глобального интернета, но есть особенности, которые необходимо обсуждать на международных площадках», – сказал Андрей Воробьев.

Участники отмечали, что Российский форум по управлению интернетом является одним из старейших национальных IGF в мире и всегда собирает множество участников не только из России, но и из других стран. Одна из «фишек» форума – выступления с лекциями известных мировых интернет-гуру перед студентами учебных заведений города, где проходит RIGF. На форуме в принципе много внимания уделяется вовлечению молодежи в процесс управления интернетом, и одним из результатов этой работы стало создание Молодежного совета, о котором было объявлено в ходе Российского форума по управлению интернетом в Санкт-Петербурге в апреле 2018 года.

На закрытии форума участники пленарного заседания отмечали, что APrIGF стал реальной площадкой, на которой можно услышать голоса самых разных членов сообщества, в том числе молодежи. Ведь в течение всех дней работы форума параллельно проходил молодежный форум Youth IGF 2019, на который собрались студенты из разных стран мира. Темой Youth IGF 2019 стало формирование устойчивого интернет-сообщества и роль молодежи в этом процессе. Специально для участников Youth IGF 2019 разработана молодежная повестка, но студенты также принимали участие и в сессиях основной программы форума.

Важной частью программы APrIGF является разработка итогового документа форума. В итоговый документ включаются наиболее актуальные вопросы, которые обсуждаются во время заседаний, сессий, дискуссий и круглых столов. В этом году работа над итоговым документов велась с первого дня APrIGF 2019 и продолжится онлайн до 31 июля 2019 года. Рабочая версия документа доступна на сайте APrIGF 2019.

Азиатско-Тихоокеанский форум по управлению интернетом организован совместно регистратурой домена .ASIA и Координационным центром доменов .RU/.РФ при поддержке международной корпорации ICANN и Ассоциации регистратур национальных доменов стран Азиатско-Тихоокеанского региона APTLD. Также поддержку форуму оказали Сообщество Интернета (ISOC), APNIC и секретариат Глобального форума по управлению интернетом при Организации Объединенных Наций.

Стратегические информационные партнеры APrIGF 2019: газеты «Комсомольская правда» и «Московский Комсомолец», а также информационное агентство DEITA.RU. Цифровой информационный партнер – ComNews.ru. Cпециализированный партнер – информационно-аналитическое агентство TelecomDaily. Информационные партнеры APrIGF 2019: информационные агентства «ФедералПресс», «Ежедневные Новости Владивостока», «Порт Амур» и «Амур.инфо», газеты «Тихоокеанская звезда», «Приморская газета», «Арсеньевские вести», «Золотой Рог» и «Молодой дальневосточник XXI век», журналы «Дальневосточный капитал», «Новости Китая», «Вестник связи», «Мобильные Телекоммуникации», «Радиочастотный спектр», «Системный администратор», «БИТ. Бизнес & Информационные технологии», а также интернет-порталы INFOX.ru, «Вести: Приморье», Prim.News, Vostok.Today, MSKIT.ru, IT-world.ru, IT-weekly.ru, allCIO.ru, AllDC.ru, Telecombloger.ru, D-Russia.ru, Nag.ru, ICT-Online.ru и ICT2GO.ru.

Газета "Золотой Рог", Владивосток